Un temblor se reportó como sentido en la tarde del miércoles, informó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR).

El evento tuvo una magnitud estimada preliminarmente de 4.51, pero luego fue ajustada a 3.90 y el epicentro ocurrió a una profundidad de 15 kilómetros.

“No hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes”, indicó la RSPR.

La sacudida ocurrió a 12.02 kilómetros al Sur de Guayanilla, 13.57 kilómetros al Este-Suereste de Guánica, y 24.13 Kilómetros al Suroeste de Ponce.