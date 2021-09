La gran facilidad para hacer negocios en la vecina República Dominicana, sumado a una economía en crecimiento, se han convertido en un atractivo para pequeños y medianos empresarios puertorriqueños que encuentran un clima acogedor y costo-efectivo para impulsar sus empresas y productos.

Además, pueden contar con la asistencia de manos amigas y facilitadoras, según pudieron confirmar dos mujeres empresarias de Yabucoa que están comenzando a expandir sus negocios en la vecina nación.

Carmen M. Silva Báez, una enfermera de profesión, profesora universitaria de enfermería y dueña del negocio de servicios de salud en el hogar a pacientes mayores, Home Health Services, ya está en proceso para establecer una compañía de educación en salud, “para impactar enfermeras del país y personas con la disposición, pero con pocos recursos, para poder brindarles una educación a corto plazo”.

La estilista, profesora de estilismo y dueña de un salón de belleza, Dimarie Correa Rivera, por su parte, ya tiene registrada su empresa y sus productos naturales de cuidado de cabello, para comenzar a operar en Quisqueya, donde ha tenido tanta acogida que “hasta tuve una gira de prensa, con los medios resaltando a una boricua con sus productos naturales”.

Ambas decidieron dar el paso y aventurarse a intentar hacer negocios en Dominicana, y el resultado -hasta el momento- ha sido tan favorable para ellas que ya miran un futuro de crecimiento.

Correa, que conoce Quisqueya desde pequeña por su padre de crianza, sabía que “allá hay mucho movimiento en el negocio de la belleza”. Así que, luego del cierre de negocios provocado por la pandemia del COVID-19 para desarrollar nuevos productos, no dudó en llevarlos allá.

“Para la pandemia, empecé a tratar unos productos naturales, algo que me enseñó mi mamá que tenía mucho conocimiento de herbolaria. Comencé a hacer champú, mascarilla, productos para hidratar el cabello, para peinar el cabello. Aproveché, como estaba cerrado el salón por la pandemia, pues me puse a hacer eso”, explicó Correa.

“No pensé que iba a tener tanta aceptación aquí. Pero así fue. Y cuando pude volver a viajar allá, lo llevé para que lo probaran mis amigas, que ya sabían porque lo habían visto en Facebook y eso”, detalló. “Llegué allá y también les gustó, y una chica que es modelo, que yo no lo sabía, me dijo que el producto podía moverse bien allá. Así que tuve la idea y me lo llevé para allá”.

Sus productos naturales y orgánicos, Moctezuma Hair Care, eran una novedad porque ese tipo de productos “están más limitados allá, por cuestiones de costos”.

Por su parte, Silva fue por primera vez a la República Dominicana en 2018, “de manera recreacional”, pero también “buscando cositas que hacer”.

“Me di cuenta que allá no hay mucho servicio dirigido a personas mayores. Hice muchas preguntas sobre eso, y el servicio a la gente cuando llegan a la vejez, lamentablemente, es limitado”, comentó Silva. “Comienzo a investigar y ahí surge la idea, como mi área es educación, y también llevo varios años con el servicio al hogar, pues pensé, vamos a comenzar primero educando, a un precio accesible para poder ofrecer servicios”.

Algo que destacan las empresarias de Yabucoa es la gran facilidad y agilidad para hacer negocios y cumplir con los requisitos y permisología que hay allá, en contraste con el proceso mucho más lento y más costoso de Puerto Rico.

“Ya en República Dominicana está establecida la marca con todos los documentos y todo. Ya estamos en el proceso de contratación de empleados, para llegar a las tiendas”, afirmó Correa.

“Todo el proceso de permisología allá es mucho más sencillo. Tardé menos de tres meses en que salieran todos mis permisos. Acá llevo más de un año y no termina”, agregó la estilista. “Y el costo es una diferencia del cielo a la tierra. Allá, entre todo, pagando además a un gestor, fueron unos $800. El registro del nombre tardó 30 días y el costo fue apenas $120… Acá, no acabamos nunca, y el registro del nombre nada más sale como en $500”.

Silva coincide en que “el proceso, la permisología, es mucho más accesible, más fácil, menos tedioso que aquí en Puerto Rico”.

“No se ha tardado. Prácticamente, en un mes mi compañía está montada. Es mucho más fácil. Hice las gestiones a través de un gestor confiable, y ayer ya estaba registrada. Es un proceso rápido y costo efectivo, no llegó ni a $400 con todo y gestoría”, comentó Silva.

Y en ese proceso tuvieron, además, la ayuda de la Asociación Boricuas en Quisqueya, entidad que busca ayudar a pequeños y medianos empresarios puertorriqueños para que puedan hacer y establecer negocios en República Dominicana.

“Ellos rápido contestaron. Conseguí su número de teléfono, les escribí por WhatsApp y les pregunté sobre oportunidades para puertorriqueños, si había otros empresarios allá, cómo les ha ido. Automáticamente, bien rápido, contestaron, se pusieron a disposición, y tuvimos una reunión, personalmente, para hablar, saber qué hace cada cual, qué contactos necesita. Ellos tienen muchos contactos. Te ayudan muchísimo, están en contacto contigo, te apoyan, te dan seguimiento”, aseveró Silva, agregando que no solo la ayudaron a ella en su negocio, sino también a su esposo que es agricultor y estaba interesado en el tema de exportaciones.

“Boricuas en Quisqueya, tan pronto supieron de nosotros, en cuanto vieron el reportaje, se pusieron en contacto, planificaron una reunión y nos llevaron todo tipo de recursos, para saber qué vamos a hacer, para la documentación por si teníamos algún problema, todo lo necesario para poder establecer el negocio”, confirmó Correa. “Ellos te orientan, sobre las ayudas que existen allá para las ‘pymes’, sobre negocios de otros boricuas, los beneficios que pueda haber, para hacer marketing en Estados Unidos. Necesitaba aclarar muchas dudas, como negocio, y todo lo aclararon”.

Las empresarias resaltaron que también hay grandes ventajas en la empleomanía, así como un trato excelente de parte de la gente dominicana.

“Allá es mucho más fácil conseguir empleomanía. Y la gente rápido entra en confianza contigo, te atienden bien, te tratan bien, es bien bonito”, comentó Silva, quien aseguró que “a largo plazo estoy pensando, incluso, irme a vivir allá”.

“Allá hay muchas ventajas. Y el dominicano ama al puertorriqueño, y están viendo la oportunidad de empleo, y le ofrecemos un salario que, quizás aquí se ve como poco, pero allá es mucho mejor. Los que he contratado están fascinados”, aseguró Silva. “Ahora mismo, estoy en proceso de contratación de vendedores. Estamos arrancando en Santo Domingo Este, pero los planes son abarcar toda la República”.

Por último, ambas enviaron un mensaje a otras empresarias puertorriqueñas que puedan estar considerando la idea de invertir en República Dominicana, exhortándolas a que ignoren comentarios que a veces hace la gente sobre Quisqueya que no reflejan la realidad, y a que aprovechen el clima favorable y se lancen a hacer negocios allá.

“Además de mi profesión de estilista, me gusta empoderar a mujeres. Si hay alguna que le ha pasado por la mente, que se arriesgue, que vayan con tranquilidad que pueden hacer sus negocios, y hay gente que le va a ayudar”, afirmó Silva. “Les digo que no crean todas esas cosas que oyen por ahí, que se den la oportunidad. El bizcocho es grande allá”.