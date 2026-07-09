Un grupo de apasionados de la costura, liderados por el diseñador y educador José Negrón Rodríguez, fundador de Costureando Workshop en Morovis, se unió al movimiento internacional Dress a Girl Around The World una iniciativa humanitaria dedicada a confeccionar vestidos para niñas en comunidades vulnerables alrededor del mundo.

Estudiantes, colegas, colaboradores y amigos del arte de la aguja respondieron al llamado de solidaridad, donando su tiempo, talento, telas y materiales para alcanzar la meta de confeccionar 150 vestidos que serán enviados a niñas de diferentes países.

Cada vestido representa mucho más que una prenda de vestir; simboliza esperanza, dignidad y un abrazo de amor enviado desde Puerto Rico hacia una niña en algún lugar del mundo.

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“Cada puntada que damos tiene el poder de transformar vidas. Este proyecto nos permite unir nuestra pasión por la costura con el deseo de servir y llevar esperanza a niñas que quizás nunca hemos conocido, pero que merecen sentirse amadas y valoradas”, expresó José Negrón Rodríguez.

La iniciativa Dress a Girl Around The World en Puerto Rico cuenta con la labor de la diseñadora Tommy Hernández, embajadora del proyecto en la Isla, quien extendió la invitación a José Negrón Rodríguez y a la comunidad de Costureando Workshop para formar parte de esta noble causa.

El proyecto se realiza entre los meses de julio y septiembre de 2026, período durante el cual los participantes se estarán reuniendo en las instalaciones de Costureando Workshop, en Morovis, para confeccionar las piezas que serán distribuidas internacionalmente.

El grupo lleva el mensaje de que cada vestido representa mucho más que una prenda de vestir: simboliza esperanza y dignidad. ( Suministrada )

Tommy Hernández, por su parte, señaló que “Dress a Girl Around The World es mucho más que confeccionar vestidos; es una oportunidad para demostrar que, desde Puerto Rico, podemos impactar positivamente la vida de niñas alrededor del mundo a través del amor, la solidaridad y el servicio”.

Los organizadores exhortan a costureras, diseñadores, estudiantes de costura, empresas y ciudadanos comprometidos con el servicio comunitario a unirse a esta iniciativa mediante la donación de telas, materiales o tiempo de confección.

Las personas interesadas en seguir el desarrollo del proyecto podrán hacerlo a través de la página de Facebook de Costureando, donde se compartirán los avances de esta iniciativa solidaria y se ofrecerán oportunidades para colaborar desde la distancia.