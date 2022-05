Luego que se redujera significativamente la concentración de la planta Salvinia molesta en el lago Las Curías en Cupey, la comunidad cada día está más entusiasmada en retomar las actividades acuáticas y pasivas que fueron interrumpidas por los pasados años.

Antes que en el 2015 este helecho flotante comenzara a tapar el lago, hasta forrarlo por completo luego del paso del huracán María, el lugar invitaba a pasear en botes o kayaks, pescar y hasta darse un chapuzón, actividades que poco a poco han retomado los visitantes.

¿En qué estado se encuentra el lago? ¿Cómo fue el proceso de erradicación de esa vegetación?

“El proyecto, como lo ves ahora, parece como si se resolvió el problema, pero la Salvinia está todavía en algunas áreas, aunque está controlada”, explicó el limnólogo Jorge R. Ortiz Zayas, profesor de la Universidad de Puerto Rico y coinvestigador del Proyecto de Control Biológico de la Salvinia molesta en el lago Las Curias, que cuenta con una subvención del Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura Federal (USDA-APHIS, por sus siglas en inglés).

“Con la ayuda de la Universidad de Luisiana introdujimos en el 2019 un insecto que es un depredador natural de la planta, el insecto se llama Cyrtobagous salviniae, un escarabajo diminuto que se alimenta exclusivamente de esa planta. Una vez se introdujo el insecto, a través del proyecto del control biológico, empezamos a relocalizarlo en distintas áreas para facilitar su inspección. Igualmente, la comunidad paralelamente estaba ya con su esfuerzo para físicamente, como mecánicamente, con un tractor mécanico, sacarlo, en un esfuerzo paralelo”, indicó.

A la izquierda, cómo se veía el lago Las Curias en el 2019, mientras que a la derecha, cómo luce en la actualidad. ( Primera Hora )

Así es como, luego de casi tres años de haber comenzado el proyecto para erradicar el helecho, el lago ha podido recuperar casi en su totalidad su hermoso paisaje y ahora los visitantes pueden disfrutar del reflejo de los árboles en el agua.

Manos a la obra

Pero para que ese panorama continúe y la actividad pasiva en el paseo lineal del lago Las Curías vuelva a florecer, el gobierno y la ciudadanía deberán trabajar de la mano para que la planta no vuelva a apoderarse del lugar.

“Es una planta que está en el mercado de plantas ornamentales, la hemos visto en las tiendas de plantas. Se supone que no se venda, que esté regulado su distribución, pero no, aparentemente todavía no se han dado cuenta de lo peligrosa que es y las agencias no están fiscalizando”, advirtió el limnologo, quien entiende que la planta pudo haber llegado al lago de manera accidental por algún ciudadano que la adquirió sin conocer su impacto ambiental.

“Posiblemente la compraron en algún momento sin pensar en los efectos que tenía si se liberaba y las condiciones aquí eran propicias para ella porque se juntó la falta de un depredador natural y se juntó la gran concentración de nutrientes en el agua”, afirmó.

Controlar el desperdicio de aguas usadas será esencial para mantener el sistema como se está viendo hoy.

“Hay unas iniciativas para tratar de reducir las cargas de nutrientes a través de los sistemas de pozo séptico que se usan, porque como es una zona rural no tiene el recogido de sus aguas negras. Cada familia dispone de sus aguas usadas en pozos sépticos y no se sabe en qué condiciones se encuentran. Entendemos que esa práctica de disposición en pozo séptico puede estar añadiendo nutrientes al embalse que la planta aprovechó y en cuestión de meses cubrió toda la superficie”, dijo Ortiz Zayas.

“Que la comunidad se abra a las posibilidades que hay opciones de control de fuentes dispersas de contaminación en la cuenca”, recomendó, a la vez que señaló que “eso implicaría que se revisen las prácticas de disposición de desperdicios de aguas usadas, que se exploren medidas modernas de manejo de estas aguas para reducir la carga que entra al lago”.

“Esta planta es tan agresiva y si no se maneja ya sea por método físico o biológico, ellas podrían retomar el control del embalse en poco tiempo. Si los nutrientes siguen entrando, que parece van a seguir, porque la comunidad sigue activa, la presión siempre va a estar, y les toca ahora a las autoridades del gobierno buscar alternativas, porque si el lugar sigue atrayendo a personas, se convierte en un centro recreativo importante para la comunidad, pues deberíamos todos en coordinación colaborar para que el sitio siga con el ecosistema como lo estás viendo hoy”, enfatizó.

El lago atrae nuevamente a amantes de la observación de plantas y pájaros, así como a caminantes en el paseo lineal, y a quienes gustan de los deportes acuáticos, luego que de fuera arropado por la planta invasora Salvinia molesta, como se ve en la imagen. ( David Villafane/Staff )

Llega a otros lugares

El que la planta sea “muy bonita”, “saludable” y “de un verde precioso”, como la describe el profesor universitario, ha ocasionado que algunas personas y comercios la sigan adquiriendo, ignorando su ilegalidad.

“Parte del proyecto ahora envuelve evaluar hasta dónde se ha expandido la Salvinia molesta. Preliminarmente la ubicamos en el área de Cataño y Levittown, en los canales de esa zona, que está ya siendo un problema”. El educador informó que ya los municipios están al tanto de la problemática y comenzaron los esfuerzos de remoción mediante maquinas.

“Vamos a hacer un censo porque nos preocupa que se siga esparciendo sin control”.

Salvinia molesta llega a la desembocadura del canal La Malaria, en Cataño. ( Suministrada )

A disfrutar del paseo lineal

Mantener el cuerpo de agua libre del helecho flotante logrará que el paseo lineal del lago Las Curías, inaugurado en el 2015, reciba la visita y el apoyo de la ciudadanía.

“La recreación pasiva como se está desarrollando va a ser un buen aliado, porque en la medida que la gente vuelva a tener contacto con el agua y le llegue información sobre los esfuerzos que se han dado para que el sistema se restaure, yo creo que lo van a cuidar más”, resaltó Ortiz.

El líder comunitario Luis Alberto Crespo está seguro que la recuperación del lago será el inicio del desarrollo turístico del área. ( David Villafane/Staff )

“Es un proceso que es lento, pero sé que lo podemos lograr. El lago sería la punta de lanza para hacer esta área turística, porque nosotros nos hemos dado cuenta que todo lo que es turístico se queda en el norte de San Juan y necesitamos que en el sur de San Juan también vengan a visitarnos”, destacó por su parte Luis Alberto Crespo, líder comunitario de Las Curías.

“Esta área nosotros la tenemos como deportiva, para que vengan a hacer ejercicio, que vengan a pescar, que vengan a disfrutar su lago. Este lago se abrió con la intención del turismo y que compartieran las personas de todo Puerto Rico”, afirmó Crespo.

Además del paseo lineal, el área cuenta con una cancha de baloncesto, un centro de actividades y un gimnasio de boxeo. Otra de las actividades que los asistentes pueden disfrutar es el conteo de aves y de las distintas clases de plantas.

En agenda, está retomar una vez al mes el Mercado Agrícola, actividad que promueve productos locales y la autogestión empresarial de la comunidad. Además, se espera que en julio regrese el Festival del Cono, evento musical y cultural cuya tercera y última edición se celebró en el 2017.

¿Qué es la Salvinia molesta?

Es conocida como uno de los helechos acuáticos flotantes más invasivos del sureste de Estados Unidos.

Es nativa del sur de Brasil y es considerada una planta ornamental, porque ha sido recomendada para estanques y jardines acuáticos.

En 2013, se incluyó entre las 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo por la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En los Estados Unidos y territorios, esta planta está prohibida por lo que es ilegal su venta o posesión.

Fuente: Departamento de Ciencias Ambientales UPR-Río Piedras