El Departamento de Estado de Puerto Rico está al tanto de la tragedia sufrida por miembros de la familia boricua Santana en Texas y su recién confirmada secretaria, Rosachely Rivera, ya se puso en contacto con ellos para asistirles en lo que sea necesario.

“Yo cuando advine en conocimiento de la información que eran familiares de personas residentes de Naranjito me comuniqué con el alcalde (Orlando Ortiz) y le pregunté si había alguna manera de poder contactar a los familiares, para ponerme a su disposición por si necesitan alguna asistencia. Y así mismo lo hice. El alcalde me contactó con el hermano del señor (Eddie Santana), y pude hablar con él. Él se llama José Santana León, y me indicó que estaban en los procesos de comunicación, y que en la próxima semana iban a estar partiendo a Texas. Por lo tanto, le di mi número de teléfono para cualquier gestión que necesitaran de mi parte, yo poderles asistir. Eso fue lo que hice”, comentó la secretaria de Estado en entrevista con Primera Hora.

Rivera se refiere a la familia del barrio Cedro Abajo de Naranjito que el pasado viernes recibió la noticia de que cinco de sus miembros habían sido arrastrados por un golpe de agua provocado por las lluvias torrenciales que cayeron en la región de Kerrville, Texas.

Eddie Santana Negrón, de 69; Ileana Santana, de 66; su nuera, Camille Santana, de 38; y su nieta, Mila Santana, de cinco años. ( Suministrada )

Solo uno de ellos, Eddie Williams Santana (Eddie Jr), ha sido encontrado hasta el momento, gracias a que pudo aferrarse a un árbol luego que las aguas lo sacaran de la cabaña en que estaba junto a su padre, su madre, su esposa y su hija de 5 años. La cabaña fue arrastrada por las aguas y se desconoce qué ocurrió con las personas en su interior.

Las cifras más recientes ofrecidas por las autoridades de Texas hablan de 68 fatalidades en la que ya se considera unas de las peores tragedias de ese tipo en ese estado, y aún hay cientos de personas que se presumen desaparecidas.

La familia Santana, sin embargo, según expresó uno de sus miembros esta mañana, seguía a la espera de noticias sobre sus parientes, pues no habían recibido ningún tipo de confirmación sobre su paradero.

La secretaria Rivera explicó que en el Departamento de Estado permanecen a la espera de saber si la familia Santana, en efecto, llega a necesitar de algún tipo de asistencia.

“Me comuniqué con él y me puse a la disposición de la familia. Igual del alcalde (de Naranjito), que también está asistiéndoles a ellos, en cualquier gestión. De mi parte, todo lo que pudiera asistirles, voy a estar en la mejor disposición”, reiteró la secretaria de Estado.

25 Fotos El pasado viernes, antes del amanecer, lluvias torrenciales provocaron una crecida súbita y devastadora del río en la región montañosa de Hill Country. En apenas 45 minutos, el nivel del agua subió más de ocho metros (26 pies).

“Es una situación donde nos mantenemos solidarios con esta familia y mi mayor interés como secretaria de Estado es poderles ayudar en cualquier gestión, darle asistencia con las comunicaciones y gestiones adicionales que necesitaran en algún momento para sus familiares. Así que siempre voy a estar presente de manera directa con la gente, a nombre de la gobernadora (Jenniffer González), y todo el personal que necesite de alguna manera yo contactar, pues de esa manera hacerlo, y que estos puertorriqueños y sus familia puedan sentirse asistidos en un proceso tan doloroso como ese”, reiteró Rivera.

“Estoy a la orden y asistiendo ahí directamente, yo haciendo las llamadas yo misma a los familiares, y poder canalizar todo, que yo entiendo que es una manera oportuna de que estas familias también sientan de parte del Gobierno que estamos haciendo lo correcto y que se sientan que tienen una mano amiga en momentos de dificultad. Eso es importante”, insistió la secretaria.

Rivera recién fue confirmada como secretaria de Estado la semana pasada, y en ese momento dejó la posición que ocupaba entonces como alcaldesa de Gurabo.

Aunque la posición del secretario o secretaria de Estado es más conocida por ser la persona que sustituye de manera interina al gobernador o gobernadora cuando no está en la Isla, y es también la persona llamada en primera instancia a sustituirle si por la razón que sea no puede continuar en el cargo de Primer Ejecutivo, lo cierto es que esa posición tiene a su cargo un sinnúmero de funciones adicionales. Una de esas funciones, justamente, tiene que ver con fomentar las relaciones entre Puerto Rico y otras naciones y jurisdicciones de los Estados Unidos, de manera que es la persona llamada en primera instancia a poder asistir a puertorriqueños con asuntos que puedan involucrar a otras jurisdicciones.