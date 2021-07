La secretaria de la Gobernación, Noelia García, afirmó esta tarde que el gobierno está muy pendiente de la situación del paro de camioneros y transportistas y buscando alternativas para atender la escasez de suministros que ya comienza a verse a través de diferentes negocios. Afirmó, no obstante, que la solución al conflicto está en manos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y llamó al ente fiscalizador atender el asunto con la urgencia que requiere.

“Lo importante es que hay camioneros que están dispuestos a participar de la transportación. Hay otros que quieren hacerlo, que, aunque apoyan el reclamo, saben que hay un pueblo que necesita sus servicios. Y la policía está organizada y preparada para darles escolta y que puedan transportar mercancía”, sostuvo la secretaria. “Entendemos lo que está pasando y es loable de ambas partes buscar alguna solución. Así que damos las gracias a la Policía y a esos camioneros”.

Agregó que “en estos momentos la Policía está haciendo conversaciones estratégicas para garantizar suministros importantes, para escoltar a esos camiones que quieran transportar y que puedan salir a llevar mercancía”.

Admitió, sin embargo, que muchos camioneros, aun si quisieran transportar, no lo hacen “porque sienten que deben estar solidarios” con sus compañeros.

Por otro lado, García explicó que, en lo que se refiere a negociaciones para atender el reclamo de camioneros y transportistas en torno a que se hagan valer las tarifas aprobadas en diciembre por el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP), “por disposición de la Ley Promesa, la Junta tiene la última palabra”.

“No podemos tapar el cielo con un dedo. La Junta tiene la última palabra. La tiene desde que se le presentó el reglamento en julio”, afirmó.

Aclaró que el nuevo reglamento con aumentos de tarifas aprobado por el NTSP “se está haciendo valer, pero los camioneros quieren que sean permanente”.

“La última palabra sobre eso la tiene la Junta. Ellos pidieron una información adicional cuando se anunció el paro. Lo podían haber hecho desde el 11 de julio”, indicó García.

Afirmó que el gobierno “siempre va a ser proactivo, y cuando esté en nuestras manos actuar lo vamos a hacer”.

Según García, “con la Junta, hemos tenido conversaciones, pero han sido tímidas, sin un compromiso, sin sentido de urgencia. Y no ha sido por falta de opciones. Desde el 11 de julio han tenido tiempo para analizar opciones, traer opciones a la mesa, negociar con los camioneros”.

“La Junta vino a evitar situaciones fiscales, y no a crear esto que estamos viendo. Se pudo evitar, y lamentablemente no le dieron la urgencia necesaria. Este reglamento de tarifas se estudió, se aprobó y le hace justicia a los camioneros. Podemos entender a ambas partes, podemos entender a la industria que dice se le hace difícil absorber ese aumento de tarifas, pero la reconstrucción de Puerto Rico empieza por el transporte y entendemos que se le hace justicia con esa tarifa que no se revisaba hace 15 años”, afirmó García.

La secretaria fue enfática en que “extender esta huelga es inapropiado e inaceptable” y llamó a la JSF actuar con la premura que exige el momento.

“El gobernador (Pedro Pierluisi) ha hecho un llamado a los camioneros a desistir del paro, y a la Junta a atender con urgencia la situación”, reiteró.

García afirmó que “el gobierno no va a enfrentar al camionero. Nosotros queremos ser un puente”, y sostuvo que “el gobierno ha sido efectivo y eficiente” en todo este asunto de las tarifas de transporte”.

“Al pueblo no se le puede pedir paciencia, se le tiene que servir, y se le tiene que servir bien. La Junta tiene que ejecutar”, insistió.

“Todavía estamos a tiempo. Se puede acabar (el paro) hoy mismo. Se puede hacer. Lo que falta es la voluntad para hacerlo”, afirmó la secretaria.

Por su parte, avanzada la tarde, la Junta de Supervisión Fiscal no había hecho expresiones nuevas en torno a la controversia con camioneros y transportistas por las tarifas.