El secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, aclaró hoy que no hay problemas de escasez de papa en Puerto Rico, a pesar que está en vigor a nivel federal una prohibición de importación desde una importante zona productora de papa de Canadá.

El secretario aseguró que, ahora mismo, hay varias cadenas principales de supermercados con especiales de papa, por lo que no hay razón alguna para pensar que está escaseando ese producto en Puerto Rico.

“Llevan desde noviembre, básicamente, metiendo miedo con eso. La paralización de importación es solo de las papas de la Isla de Príncipe Eduardo. Eso solo una región de Canadá. Solo afecta a una región”, comentó el secretario, sin entrar en detalles de quién estaba detrás del rumor sobre la escasez de papa.

PUBLICIDAD

Explicó que la importación de papas a Estados Unidos desde Príncipe Eduardo se paralizó luego que se detectara un hongo en el suelo. Agregó que la división del Departamento de Agricultura federal encargada de esos asuntos, el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS, por sus siglas en inglés), paralizó la importación de papás de esa región canadiense, una importante productora de ese tubérculo.

“Pero tenemos otras opciones y sigue llegando papa, de otras regiones de Canadá y de los Estados Unidos. No hay escasez de papá”, insistió el secretario.

“Lo que sí puede suceder es que el que importa papas de la Isla de Príncipe Eduardo pues tenga que ir a buscar en otro lugar”, comentó.

“Pero eso es un asunto en el que Puerto Rico no puede hacer nada. Estamos hablando de un hongo que puede pasar 40 años en el suelo. Una vez APHIS y el Agricultura federal levanten la prohibición pues podrán exportar otra vez”, agregó.

González comentó que hubo un acercamiento de parte de miembros de MIDA (Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos) y de funcionarios de la provincia Isla de Príncipe Eduardo, que “querían una excepción para seguir exportando a Puerto Rico”.

“Pero eso no lo podemos permitir. No vamos a ir contra una prohibición como esa”, agregó. “Eso mismo pasamos aquí con los productos de cerdo esta Navidad. Aunque no tenemos ninguna enfermedad ahora mismo, pero nos prohibieron enviar pasteles, morcillas y todos esos productos”.

González reconoció que, en efecto, en la provincia de Isla de Príncipe o PEI, como se le conoce por sus siglas en inglés, “se produce mucha papa”, e incluso tienen un barco que la trae a Puerto Rico, pero reiteró que no se puede hacer nada mientras exista una prohibición como esa.

PUBLICIDAD

No obstante, reiteró, de manera enfática, que “ahora mismo no hay escasez de papa en Puerto Rico. Hay especiales, hay papa de otras partes de Canadá y de Estados Unidos”.

De acuerdo a diversos reportes, y el portal del Departamento de Agricultura federal, el hongo en cuestión (Synchytrium endobioticum), que produce la enfermedad conocida como verruga negra de la papa, fue detectado en dos fincas de la provincia canadiense Isla de Príncipe Eduardo en octubre pasado. En noviembre, la Agencia de Inspección de Alimentos de Canadá detuvo las exportaciones de papas desde esa región a territorios de Estados Unidos.

Desde entonces, Canadá ha destinado una cantidad considerable de recursos para asegurar que el hongo no está presente en los terrenos de la Isla de Príncipe Eduardo. Sin embargo, al momento no se han reanudado las exportaciones de papa desde esa provincia, cuya cosecha se estima en sobre $750 millones.

El hongo de la verruga negra de la papa no afecta la salud de los seres humanos, pero si afecta y reduce considerablemente la producción de papa. Se transmite por tubérculos infectados, tierra, maquinaria, equipo, cultivos o zapatos procedentes de suelos infectados, o por los excrementos de animales que se hayan alimentado con tubérculos infectados.

Por otro lado, el secretario explicó que, aunque en Puerto Rico se da la papa, no se produce porque “económicamente sería muy difícil”.

“Es un producto que entra tan barato desde Canadá y Estados Unidos, que no es rentable producirla aquí”, comentó.

En cambio, afirmó, “sí tenemos batata, ñame, malanga, yautía, que es una siembra que queremos aumentar”.