Ante la precaria situación económica que vive el país y con unos posible nueve meses de administración si logra la confirmación a la vacante de secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el licenciado Rafael Machargo Maldonado, no descarta la privatización para la operación de la facilidades recreativas y los Parques Nacionales del país si no lograra allegar los fondos necesarios para sus mejoras.

Actualmente de las dependencias adscritas a Parques Naciones, se encuentran inoperantes el zoológico de Mayagüez, la Cuevas de Camuy, las cabañas del balneario de Boquerón -donde solo funcionan 30 habitaciones de 200-, así como en Luquillo.

PUBLICIDAD

Machargo Maldonado expresó durante una vista hoy de la Comisión de Nombramiento que preside el senador, Héctor Martínez Maldonado, que como opción para adelantar los trabajos en las facilidades, muchas de ellas abandonas e inoperantes desde el paso de los huracanes Irma y María, ordenaría a los ingenieros del DRNA a que en un término de 30 días “hagan un estudio de cuánto cuesta rehabilitar las facilidades para que sea una esté lista para el verano”.

Indicó que el informe que le provean los ingenieros lo sometería a la gobenadora Wanda Vázquez Garced y a la legislatura para que se identifiquen los fondos. El designado, dijo, además, que otra alternativa que le provee la Ley de Parques y la ley que consolida toda las agencias del DRNA es la privatización de la administración de las instalaciones, aunque es algo que no quiere hacer.

Criticó, además, que en relación a las reservas que atiende la agencia, aumentaron y no se le asignaron los fondos para manejarlas.

“Aquí viene se legisla, se hacen nuevas reservas, pero no se asignan los fondos para alquilar los terrenos y no se asignan los fondos para administrarlas… No todas las reservas reciben la atención y el manejo que merece porque no se dan los fondos, entonces le siguen añadiendo responsabilidad al Departamento y no se asignan los fondos. Es un problema bien grande que sufre el Departamento nos asignan responsabilidades nuevas peor no asignan los fondos para realizarlas”, dijo.

El senador Carlos Rodríguez Mateo, no vio con buenos ojos su iniciativa porque a su entender ante los grandes retos que enfrenta la agencia, los nueve meses que le restaría de gestión se les irían en “análisis y estudios”.

PUBLICIDAD

“Usted mencionó que vendría a la legislatura a buscar recursos y puede venir todas las veces y no va a encontrar nada. Aquí no hay nada que dar. Estamos en un país quebrado, con una crisis fiscal sin precedentes”, puntualizó.

El legislador Henry Newman, condicionó su apoyo a cambio de un compromiso con los parques, los que entiende se han convertido en el “patito feo de los gobiernos”, pero el lugar de vacacionar de muchas familias que no pueden viajar. Tampoco vio con buenos ojos que dejara la puerta abierta a la privatización de las facilidades.

Posteriormente, Marchargo Maldonado, en tanto, manifestó que de no obtener los fondos consideraría entrar en acuerdos con municipios o una entidad privada para que se haga cargo de la administración de las propiedades.

Sostuvo que una de las limitaciones que existe en Parques Nacionales es que una vez se consolidan todas las agencias y pasan a manos del Departamento como departamento sombrilla, la transferencia se realizó sin su personal. Incluso, se mostró abierto a que el gobierno deje de hacer ese tipo de unión de agencias.

El senado Cirilo Tirado, por su parte, apoyó su intención de crear alianzas con los municipios y no así con el sector privado, quien a su juicio “viene a ganar dinero”. De igual manera, aseguró que el Departamento nunca logró la integración de las agencias que estuvieron bajo la exsecretaria Tania Vázquez, quien renunciara luego que se le vinculara con una investigación federal.

No obstante, a la solicitud de respuestas concretas a asuntos como el problemas de los desperdicios sólidos y los neumáticos en el país de Rodríguez Mateo, Machargo Maldonado dijo que la EPA estaba a punto de realizar una transferencia de $4 millones para actualizar el Reglamento de Desperdicios Sólidos y comenzar el proceso de cierre de vertederos que no cumplen.

PUBLICIDAD

Dijo que los municipios no reciclan porque les cuesta dinero. Indicó, además, que el reciclaje depende de los mercados. Propuso que el cargo por transportación y diposición no lo cobre el Estado, sino que se permita al gomero, que cobre el cargo directamente al cliente, no pase al gobierno pero que se haga responsable de su disposición. “Una vez el empiece a cobrarle al cliente el cargo por disposición de gomosa , si tiene gomas en su negocio que se le multe por $100 por cada goma. Eso sería una recomendación mia a la legislatura”, indicó.

Otro de los asuntos por los que se le cuestionó al designado fue el estatus de las casas bombas en la parada 18 cerca de la barriada Figueroa y la Baldorioty que el Departamento le da mantenimiento. Salió a relucir durante la vista que desde el paso del huracán María, FEMA paga $2 millones al mes por la renta de una bomba bypass para que puedan operar.

“Hay un contrato para que las plantas eléctricas de emergencia de las casa bombas sigan operando cuando se vaya el servicio y Fema, después del huracán Maria trajo unas bombas bypass portátiles que se están alquilando para continuar operando en lo que se hacen los estudios hidrológicos e hidráulicos para hacer unas bombas permanentes”, dijo.

“FEMA quiere que contrate con la compañía que está alquilando las bombas que llevan años alquilando desde 2017 y ya FEMA las ha comprado tres veces”, sostuvo.

Dijo que en el caso de la Baldority se van a instalar un generador del departamento y las tres bombas tienen la capacidad de 235,000 galones por minuto.

PUBLICIDAD

Adelantó también que hay una subasta en la Administración de Servicios Generales por $9 millones para proveer generadores a dichas casas bomba.

La Comisión pidió, que, una vez asuma el cargo, se le entregue un informe actualizado del manejo de las bombas y de los contratos.

La Comisión de Nombramiento del Senado, según indicó su presidente, Héctor Martínez, podría estar enviando el nombramiento al Senado tan pronto como mañana si reúne los votos.

“Nos vamos a estar reuniendo hoy o mañana, se va a estar haciendo el informe y se va a estar haciendo la reunión ejecutiva mañana. Si tiene los votos se estaría bajando mañana”, dijo el legislador quien no ve ningún impedimento para que sea confirmado.

No obstante, recalcó que el secretario tendrá que “hacer más con menos” porque no hay dinero.

“No hay dinero, aquí lo que tiene que haber es compromiso y visión y en ese sentido con la experiencia que tiene y la preparación confiamos que si en efecto es confirmado, pueda poner en marcha la experiencia de muchos años.”, sostuvo

“Hay un presupuesto del DRNA, ahora si el requiere un mayor presupuesto pues hay unas vistas de presupuesto con la comisión de Hacienda. En ese sentido el tiene que tener compromiso y liderato y hacer más con menos”, dijo.

El nombramiento de Machargo Maldonado había sido retirado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced luego que lo nombrara como secretario interino de la agencia, por lo que la minoría en el Senado se opuso por este no cumplir con los requerimientos del Código Político, que en sus artículos 172 y 173 establece que la persona designada debe ser empleado de la dependencia. Así las cosas, la primera ejecutiva se vio obligada a retirar la nominación.

PUBLICIDAD

Tras conocerse que la mandataria obvió el requisito del Código Político, el Senado aprobó el nombramiento de Cynthia I. Rivera Morales como secretaria interina del DRNA. Posteriormente, vuelve a nominarlo como secretario en propiedad de la agencia, lo que ahora no le imposibilitaría ocupar la silla.

Otro de los nombramientos que atendió la comisión hoy, fue el licenciado Carlos M. Limardo Ortiz como miembro de la Junta de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, quien contó con el apoyo de los legisladores para ocupar el puesto. El licenciado fue designado por la gobernadora en calidad de abogado.