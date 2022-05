El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, reiteró que la agencia que dirige no planifica cerrar planteles escolares, ante la amenaza de jubilaciones en masa de maestros.

Su reafirmación surge luego de anticipar que al menos 2,685 plazas estarán vacías de cara al próximo año escolar 2022-2023. Estas jubilaciones mayormente están ligadas al impacto que tendrá el Plan de Ajuste de Deuda (PDA) en el bolsillo del magisterio.

“¿Vislumbra el cierre de escuelas por estas jubilaciones?”, cuestionó este diario.

“No, en este momento no. Lo que pudiese estar ocurriendo sí son consolidaciones de ubicación, que no es otra cosa que donde había dos grupos, pues haya un grupo si la matrícula así lo permite, porque el reglamento no permite más de 30 estudiantes por salón”, respondió el titular de la agencia.

El escenario se agrava cuando jurisdicciones en los Estados Unidos reclutan personal de la isla proveyendo salarios y beneficios atractivos.

Recientemente, el sistema de escuelas públicas del condado de Anne Arundel (AACPS), uno de los 40 sistemas escolares más grandes de los Estados Unidos y el cuarto más grande del estado de Maryland, anunció que viajará a San Juan por cuarta ocasión en búsqueda de maestros. A los recién graduados con bachillerato y sin experiencia se le ofrecerá un salario mínimo de $48,314. Aquellos con maestría podrían devengar $51,250 mínimo al año. Entretanto, los que tengan experiencia y maestría pueden recibir hasta 20 años de crédito de experiencia y, si son acreditados con 20 años de experiencia y tienen una maestría, su salario podría empezar desde los $83,900. Los que tengan maestría y 30 créditos adicionales serán elegibles en devengar $87,267, mientras los que tengan 60 créditos en adelante $90,772. A todo esto, también AACPS proveerá hasta $2,500 para la reubicación.

“Nosotros apostamos al aumento salarial, apostamos al readiestramiento de maestros que estamos haciendo, apostamos a las mejores condiciones dentro de las salas de clase que ya se está trabajando para atraer a maestros del sector privado, para atraer a los recién graduados de las universidades y para atraer a maestros. Sabemos que en Puerto Rico hay maestros que han determinado no ejercer la profesión del magisterio, por el tema salarial”, arguyó Ramos Parés.

De la misma manera, el gobernador Pedro Pierluisi confió en que los docentes se interesarán en integrarse a la fuerza laboral local, asegurando que se atraerán al aumento salarial de $1,000 mensuales, pese a que este dinero no será recurrente y el alza estará vigente hasta el 2024.

“Ya se está adelantando todo el proceso de reclutamiento de maestros. Se van a llevar a cabo unas ferias en diferentes puntos de Puerto Rico para reclutar maestros. Lo que anticipamos es que no vamos a tener dificultad reclutando los maestros que necesitemos, que no necesariamente coincide con el número de las personas que se están jubilando, porque con el alza salarial de $1,000 mensuales que le hemos concedido a los maestros entiendo que ahora nuevamente es bien atractivo trabajar en el sistema público de enseñanza.

Para atajar el éxodo, el secretario adelantó que los docentes transitorios ya nombrados tendrán una extensión de su nombramiento, al igual que los asistentes de servicio.

“Típicamente hablamos de unos 600, 700 maestros que se jubilan básicamente todos los años. Sí tenemos un número considerable de maestros distinto a lo que estamos acostumbrado. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Los maestros transitorios que ya están nombrados, que típicamente vuelven a pasar por este proceso, se le está extendiendo el nombramiento. Los asistentes de servicio, que igualmente es un número grande que el Departamento maneja, se le está extendiendo el nombramiento. Así que, nos vamos a enfocar única y exclusivamente en sobre 2,000 maestros que vamos a tener la necesidad de reclutar”, precisó.

Recalcó, además, que la cifra de 2,685 puestos vacíos podría alterarse, ya que se está llevando a cabo “la ratificación de cada una de las organizaciones escolares en cada una de las escuelas, lo que nos va a decir cuál es el número de puestos que realmente vamos a necesitar”.

“Ese número debe bajar en términos de necesidad. Claro, yo no auguro que vaya a bajar en menos de 1,000 maestros, pero sí vamos a tener un cambio, vamos a tener una reducción en esas necesidades”, expresó. “De camino, obviamente nosotros trasladamos, reubicamos personal donde realmente hace falta”, agregó.

“El secretario estima que posiblemente se requiera reclutar a alrededor de 1,000 maestros, pero ese número se va a estar revisitando tan pronto tengamos más visibilidad en cuanto al número de estudiantes que tenderemos en el próximo semestre”, añadió Pierluisi.

Por otro lado, Ramos Parés confió que futuros maestros participarán de las ferias de empleo que se efectuarán en las distintas regiones educativas a finales de mayo, pues la agencia pretende “hacer más atractivo el proceso” de reclutamiento que suele ser uno tedioso. Será en estas ferias donde se contratarán a maestros mediante el proceso ordinario, donde el solicitante cumple con las credenciales, certificaciones y está en el registro de maestros, y el extraordinario, donde se recluta a un profesional de educación que- aunque no cuente con todos los requerimientos- tiene con lo suficiente para impartir ciertas clases.