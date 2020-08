El secretario del Departamento de Salud, el doctor Lorenzo González, reiteró hoy su llamado a toda la población a no bajar la guardia y continuar ejerciendo las recomendaciones de seguridad contra el COVID-19, al tiempo que recordaba que durante este mes de agosto han muerto unas seis personas por día a consecuencia del peligroso virus.

“La gente no ve esto seriamente hasta tanto te toca la puerta”, afirmó González. “Y si te toca, y tienes sobre 65 años de edad, aunque llegues al hospital, la probabilidad es... tenemos ventiladores, tenemos intensivo, tenemos Remdesivir, tenemos las plaquetas, y cómo explicar que todos los días están muriendo cinco o seis personas por día. En este mes el promedio es seis personas por día en lo que va de agosto. Seis personas por día, ese el número. El mes pasado era tres, en junio era uno cada otro día”.

“Esa es la preocupación que tenemos, que si tú llegas al hospital y están en grupo de alto riesgo, con condiciones premórbidas o comórbidas, o eres sobre 65 años de edad, el hecho que tengas los recursos médicos… no hemos… se sigue muriendo la gente. No es por falta de ventiladores, no es por falta de intensivo, no es por falta de Remdesivir, no es por falta de plaquetas, de los anticuerpos. Así que si les toca, tenemos que tener mucho cuidado”, insistió González con claro tono de preocupación.

Afirmó que no se esperaban esos números en comparación con las cifras que había en junio pasado. Sin embargo, las cosas se han complicado al punto de que se registran seis muertes diarias como promedio.

“Tenemos un ‘issue’, que se nos están muriendo nuestros viejitos. Y están en el hospital, no fue que no llegaron al hospital. El 90% de esas personas que están muriendo llegó al hospital, el 83% estaba hospitalizado y el otro 10% estaba en sala de emergencias. El 93% de las personas que han muerto, llegaron al hospital. Así que lo estoy diciendo, que inclusive con todos los recursos, las personas en ese grupo de alto riesgo, pueden morir. Así que esa es la preocupación mayor hoy”, insistió González.

Reiteró el llamado a ser disciplinados y seguir las recomendaciones en lugar de ser irreverentes, en particular a “los chamacos más jóvenes, que tienen buena condición física, que se sienten bien, que corren todos los días, que tienen buena respiración, que tienen buena alimentación, y no se están poniendo la mascarilla o se la ponen en la barbilla”.

No obstante, el secretario indicó que a pesar de lo que está ocurriendo con el COVID-19 la capacidad de los hospitales no está amenazada.

Este domingo, detalló, la utilización de camas totales de adultos en hospitales estaba en 53%, con solo 28% del total para pediatría. De ese total, el 4% o 370 pacientes eran casos de COVID-19.

En cuanto al uso de camas de intensivo, estaba en uso el 70% del total de camas disponibles, pero solo el 10% (66 pacientes) eran casos de COVID-19.

De los ventiladores (respiradores), solo estaba en uso el 3% (36 de ellos) para casos de COVID-19. Había aun disponibles otros 758 artefactos. Ninguno de los casos pediátricos usando ventiladores es por COVID-19.

“Todavía no estamos a un punto donde la utilización de los recursos médicos es preocupante para propósitos del COVID. Y seguimos monitoreando esto”, afirmó González, agregando que continúan llegando equipos, suministros y materiales para atender la situación del coronavirus en la Isla.

A preguntas de Primera Hora sobre las actividades de campañas políticas, que todo apunta a que han producido varias situaciones de contagio, el secretario indicó que todos han recibido las mismas instrucciones de las reglas a seguir, “no son distintos”.

“Creo que la gente entendió por experiencia propia la preocupación que tenemos para Puerto Rico, y es el hecho que la transmisión es comunitaria. Creo que todos los científicos están de acuerdo con esto. Así que si nosotros cruzamos la calle y una persona no tiene la mascarilla, ese que cruzó frente a ti puede ser un positivo. Sabemos el impacto a los políticos, ellos propiamente han admitido cuando están positivos”, sostuvo González, agregando que acudirían mañana al centro de operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones “para garantizar que allí haya distanciamiento físico social”.

Agregó que, en cuanto al proceso de rastreo, “ha dirigido atención a cada una de las personas que salieron positivo. Se le dieron instrucciones categóricamente claras de lo que tienen que hacer. No son distintos. El hecho de que tengan la marca de ser una persona que está trabajando como senador, representante, político, tienen que seguir las mismas reglas. Se está haciendo lo prudente y lo necesario”.

González anunció, además, que pronto se hará disponible una información diaria sobre cuáles laboratorios tienen pruebas para COVID-19 disponibles a través de todo Puerto Rico y la cantidad.

Por otro lado, el secretario de Salud hizo un llamado a la ciudadanía a donar sangre, ya que los abastos están bajos y eso podría ser un problema para atender a pacientes de un sinnúmero de condiciones o que sufren alguna emergencia.

“Necesitamos donantes de sangre, no solo para COVID, no estamos hablando de los convalecientes. Estamos hablando de donantes de sangre para personas que van a salas de emergencias, para personas que le hacen cirugía, para personas que tienen condiciones médicas que pueden morir si no hay donación de sangre”, afirmó González.

La situación de escasez de sangre comenzó a agudizarse desde abril, en buena medida por temores asociados a la pandemia del COVID-19. González aseguró que los bancos de sangre “están listos para recibir donantes, no hay ni filas”, y exhortó a retomar iniciativas de sangrías como se hacía en el pasado.

Asimismo, el secretario recordó que ya comienza la temporada de influenza e insistió en la importancia de la vacunación, y también resaltó que, con las lluvias, también hay que pensar en el dengue, por lo que estarán trabajando con la Junta de Calidad Ambiental para atender la situación de recogido de neumáticos, que se sabe que pueden ser un depósito importante de agua en el que se reproducen los mosquitos que transmiten el dengue.