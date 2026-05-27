El sector aeroespacial tiene oportunidad de crecimiento y creación de empleos en Puerto Rico, pero, al mismo tiempo, enfrenta retos para conseguir y retener a los empleados que necesita para sus operaciones.

Esa información se desprende de un estudio de mercado sobre el sector aeroespacial desarrollado para Estudios Técnicos, Inc., y presentado este miércoles en la organización One Stop Career Center of Puerto Rico, Inc.

De acuerdo con el estudio, ese sector en Puerto Rico se caracteriza por un conglomerado de empresas que ofrece principalmente servicios de mantenimiento, reparación y acondicionamiento (MRO, por sus siglas en inglés) y servicios de apoyo gerencial y técnico a operaciones aeroespaciales fuera de Puerto Rico.

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Puerto Rico le provee a estas empresas “la estructura contributiva más concentra y favorable para la manufactura, servicios de ingeniería y operaciones de MRO”.

Mientras, esas organizaciones ofrecen empleos que abarcan ingenieros, técnicos, mecánicos, programadores, entre otros, muchos de los cuales son considerados empleos de alto valor, y bien remunerados para los estándares de Puerto Rico. Sin embargo, existe una considerable brecha salarial, de entre 30% a 60% por debajo, cuando se compara con el salario que reciben empleados en esas mismas posiciones en las tres jurisdicciones que se usaron para comparar, California, Florida y Texas.

Esa disparidad salarial, combinada los incentivos fiscales, aporta a que Puerto Rico sea competitivo y atractivo para la industria aeroespacial, pero al mismo tiempo también es uno de los factores principales para que muchos empleados decidan moverse a otros estados de los Estados Unidos.

La oferta de ocupaciones es mayor cuando conlleva requerimientos a nivel de bachillerato y más, como el caso de los ingenieros. Pero también hay ofertas con requisitos menos exigentes, a nivel de dos años con certificaciones para MRO, y hasta de menos de dos años.

La mayoría de las empresas que participaron en el sondeo indicaron que les toma tres meses o mas cubrir una vacante entry level (a nivel básico).

La mayor parte de la demanda ocupacional está en el grupo de empresas ubicadas en el corredor de Mayagüez-Aguadilla-Rincón, en el oeste, y en el área San Juan-Carolina por la presencia de los aeropuertos.

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Aunque se identificaron diversas deficiencias en las competencias que buscan para llenar esas vacantes, uno de los impedimentos principales es la deficiencia en el dominio del inglés.

La investigación también miró el tema de si existe una oferta académica adecuada para las necesidades y ofertas del sector aeroespacial, y la mayor parte de los entrevistados opinó que esa oferta debe mejorar.

Entre las recomendaciones principales se incluye justamente promover el desarrollo del talento aeroespacial a través de capacitaciones, alianzas estratégicas, y desarrollo continuo de programas académicos y técnicos, de manera que se pueda contar con un flujo de talento aeroespacial, como ya lo hacen otras en las otras jurisdicciones con las que hizo la comparación.

También se recomienda establecer estrategias para retener y reducir la emigración de talento, tales como atender la brecha salarial con respecto a otras jurisdicciones y ofrecer oportunidades de desarrollo profesional.

Por otro lado, el informe también señala que el impacto de la inteligencia artificial generativa (IAG) “ya se deja sentir” en ocupaciones de la industria, aunque eso no significa necesariamente que la ocupación vaya a ser sustituida por la IAG, sino más bien ciertas tareas pueden ser sustituidas.