LUMA Energy informó que realizará trabajos dirigidos a fortalecer la infraestructura eléctrica y aumentar la resiliencia de los postes en varias comunidades de Humacao durante este viernes.

Según la empresa, estas labores forman parte de los esfuerzos de mantenimiento y mejoras al sistema eléctrico para reforzar componentes de la red y ayudar a que las estructuras tengan mayor capacidad de respuesta ante condiciones del tiempo y otros eventos que puedan afectar el servicio.

Los trabajos impactarán sectores residenciales, comunidades y una instalación educativa del municipio de Humacao.

Entre las áreas que podrían verse afectadas se encuentran:

Parcela Aniceto Cruz

Parcela Buena Vista

Parcela Martínez

Parcela Pepita López

Sector Sabana

Urbanización Mar y Palmas

Urbanización Quintas del Candelero

Urbanización Vista Mar

Condominio Chalets de las Palmas

Escuela Cándido Berríos

LUMA recomendó a los residentes de estas zonas mantenerse atentos a cualquier actualización relacionada con las labores programadas y tomar las medidas necesarias en caso de que ocurra alguna interrupción temporera del servicio eléctrico mientras se completan los trabajos.

La compañía continúa realizando intervenciones en distintos municipios de la Isla como parte de su plan de mantenimiento, modernización y fortalecimiento de la red eléctrica de Puerto Rico.