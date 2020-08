Las restricciones adicionales para combatir la pandemia del COVID-19 incluidas en la nueva orden ejecutiva emitida hoy por la gobernadora Wanda Vázquez fueron vistas por diversos sectores como suficientemente balanceadas para velar por el bienestar de la gente y afectar lo menos posible la ya maltrecha economía, aunque un representante de la comunidad médica advirtió que persiste una gran preocupación por el repunte del peligroso virus y habrá que seguir muy de cerca si estas nuevas restricciones realmente producen algún impacto positivo.

Poco antes de anunciar los cambios a la orden ejecutiva, la gobernadora se reunió con un grupo de personas que incluyó a miembros de su gabinete, alcaldes, así coma representantes de consejo asesor médico y el consejo asesor económico, entre otros, para hablarles de las medidas que anunciaría.

El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, presidente interino de la Asociación de Alcaldes, dijo que las medidas imponen más fiscalización y más rigor para quienes no cumplan con las medidas de distanciamiento y uso de mascarilla.

“Nosotros le habíamos planteado durante el conversatorio a la gobernadora varias cosas. Número uno una campaña de educación masiva al país, y creo que van a comenzar a trabajarla”, sostuvo Hernández.

Agregó que también plantearon que la campaña, más allá de promover el uso de mascarilla y distanciamiento, “que también promueva el uso del sistema de rastreo municipal. Tenemos casos en que personas no está llamando al sistema, y estamos recibiendo los resultados tarde, y ya la persona ha tenido contactos con demasiadas personas”.

Hernández dijo que la gobernadora hizo un compromiso de transferir fondos adicionales de la ley federal conocida como CARES a los municipios para que puedan integrarse a la implementación y fiscalización de estas medidas junto a la policía estatal.

El alcalde de Arecibo y presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina, sostuvo que las medidas adoptadas por la gobernadora agrupan las recomendaciones del equipo económico y el equipo médico y agregó que “enfatizó en que la Policía de Puerto Rico va a estar haciendo valer la orden ejecutiva”.

“Así que creo que nos toca a todos cuidarnos. Esto es una gran realidad, el COVID es una gran realidad que estamos viviendo. Y cada vez que salimos a la calle, si no tomamos las medidas, pues tenemos esta situación que provoca daños en nuestra población. Así que todo el mundo tiene que poner de su parte, para hacer cumplir la ley y cuidar a nuestra gente también”, afirmó Molina.

Iván Báez, quien pertenece al consejo asesor económico, dijo que “nuestro mensaje fue escuchado” y consideró que la orden “logró un buen acuerdo entre ambos ‘task forces’ (consejos asesores), el médico y el del sector privado, para lograr que se controle la pandemia pero a la vez que no se impacte más la economía”.

Aseguró que el consejo económico “presentó evidencia científica de cómo operan nuestros negocios, y a la misma vez las medidas de automonitoreo que vamos a presentar próximamente, ciertamente hay unas estadísticas y el comercio al detal no necesariamente son los focos de pandemia”.

Manuel Laboy, secretario de Desarrollo Económico y Comercio, explicó que la recomendación del equipo asesor médico había sido ir a un cierre total como se hizo en marzo, “y esa alternativa desde el punto de vista de la economía nosotros entendíamos que no era factible, aunque estamos de acuerdo que tenemos que tomar medidas para atender la situación del alza en los contagios”.

“No podemos ver la salud y la economía como algo que estén chocando necesariamente. Todo lo contrario. Sin salud no hay vida y no hay economía, pero sin economía tampoco hay salud. Así que creo que en el día de hoy lo que la gobernadora anunció es el arte de lo que se podía lograr. Es un balance donde le permite al sector comercial, al sector privado poder continuar”, sostuvo.

“Todo esto es el resultado de una negociación entre los grupos de trabajo y que la gobernadora acogió como recomendación, no quita el hecho de que hay una responsabilidad del resto de la ciudadanía. Así que estos próximos 21, no significa que no haya un impacto económico, lo va a haber comoquiera, pero entendemos que es el balance que se estaba buscando. Y ahora tenemos que redoblar esfuerzos en la campaña educativa, el rastreo de contactos, todo lo que tiene que ver con educar y fiscalizar. Aquella persona o aquel negocio que no cumpla va a tener que asumir las consecuencias. Pero esto llegó a un momento en que si no todos remamos para el mismo lado, pues se nos hace más difícil atender esta crisis”, agregó Laboy.

Pero el doctor Juan Carlos Reyes, epidemiólogo y miembro del equipo asesor médico, dijo que todavía se mantienen preocupados.

“Hay algunas medidas que definitivamente deben de poder ayudar. Ahora, nosotros estamos en espera de ver cómo se va a llevar a cabo esa fiscalización de parte de la parte económica, los negocios, la industria, y cómo mucho de esto se va a estar llevando a cabo también en la fiscalización en los sectores abiertos, dónde la policía de Puerto Rico en conjunto con otros medios va a poder utilizar sus recursos para que la gente empiece a respetar más la cuestión de las mascarillas y todo lo que tiene que ver con los aglomeramientos fuera de lugares cerrados”, afirmó.

Reyes insistió en que la situación “es preocupante” y repasó que “estamos viendo un repunte casos, un promedio de casos semanales que sigue en aumento, estamos viendo más casos de mortalidad”. Sostuvo que hicieron un ejercicio de modelar una proyección de cómo estarían los casos para finales de agosto, basada en las cifras actuales del Departamento de Salud y asumiendo que no se tomara ninguna medida para controlar los contagios, y arrojó que tendríamos más de 17,500 casos confirmados y más de 500 muertes.

“Sabemos que la economía está destrozada y sabemos que estas medidas cada vez acaban mas con estos negocios y aumentan el desempleo en el país, pero todo lo que tenga que ver con restricciones de lugares donde esté la gente encerrada, son lugares que definitivamente tenemos que evitar. Las personas no deben de visitar lugares donde esté recirculando el aire porque, si se quitan las mascarillas, ahí entran en riesgo”, insistió el doctor.