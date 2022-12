[DEC 11 | 7:30 AM AST]



Minimum temperatures so far over our region.🥶

What's the temperature in your area? 🤔🌡️



Temperaturas mínimas hasta ahora sobre nuestra región.🥶

¿Cuál es la temperatura en tu área? 🤔🌡️#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/Nz8ejQ9MrJ