El Comisionado del Seguro Social, Andrew Saul, reitera al público que los pagos de Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) continuarán puntualmente durante la pandemia del COVID-19, se informó mediante comunicado de prensa.

El Seguro Social también recuerda a todos a estar alertas de los estafadores que se aprovechan de la pandemia para tratar de engañar a las personas y obtener información personal o pagos a través de tarjetas de regalo, transferencia de dinero, dinero electrónico, o envío de efectivo por correo, para mantener activos sus beneficios de Seguro Social o para recibir los pagos de estímulo económico del Departamento del Tesoro de los EE. UU.

“El Seguro Social pagará los beneficios mensuales a tiempo y estos pagos no serán afectados por la pandemia del COVID-19. Quiero que nuestros beneficiarios estén al tanto que los estafadores tratarán de engañarlos para hacerles pensar que la pandemia de alguna manera cambiará o parará sus pagos de Seguro Social, pero eso no es verdad. No se deje engañar”, dijo el comisionado.

El Departamento del Tesoro de los EE. UU. pronto brindará información sobre los pagos de estímulo económico bajo la Ley de Asistencia, Alivio, y Seguridad Económica por el Coronavirus, o Ley de CARES (por sus siglas en inglés) que fue promulgada recientemente. Los pagos a las personas que califican serán distribuidos por el Departamento del Tesoro, no por el Seguro Social. Por favor no se comunique con el Seguro Social sobre estos pagos, ya que el Seguro Social no tiene información que compartir.

A la medida posible, el Seguro Social continuará dirigiendo al público a los servicios automatizados por internet. Aunque las oficinas locales están cerradas al público, nuestros agentes siguen disponibles por teléfono.