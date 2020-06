El Senado aprobó esta noche en votación unánime (28 votos) un proyecto de ley que crea un programa de retiro incentivado para los empleados públicos que entraría en vigor de forma inmediata, de convertirse en ley.

Se abstuvo la senadora novoprogresista Migdalia Padilla por ser pensionada del servicio público.

“Este proyecto garantiza ese retiro digno que tanto han peleado y tanto han soñado nuestros empleados públicos”, dijo el senador Carlos Rodríguez Mateo, cuya Comisión de Gobierno evaluó la pieza legislativa.

El legislador indicó al exponer el alcance de la medida, que los elegibles recibirían una pensión equivalente al 50 por ciento del último salario devengado. “Antes de diciembre de 2022 hay que honrarle estos beneficios a los empleados públicos que se acojan”, sostuvo el senador penepé y agregó que los elegibles también recibirán $100.00 mensuales de aportación al plan médico.

Detalló que son elegibles los empleados que ingresaron al sistema de retiro bajo la Ley 447 y bajo la Ley 1. Dijo que los que ingresaron bajo la Ley 447 deben tener un mínimo de 20 años de servicio, cotizados al 30 de junio de 2017 y los de la Ley 1, deben haber cotizado unos quince años de servicio a esta misma fecha.

Precisó que bajo la Ley 1, hay 31,019 participantes, mientras que bajo la Ley 447, hay unos, 9,465.

“Serán elegibles todas las agencias que formen parte del sistema de retiro del gobierno, incluyendo las agencias públicas y los municipios y también aquellos que participen de contratos de alianzas público privados”, indicó Rodríguez Mateo.

Dijo que ningún patrono podrá limitar el derecho del empleado de acogerse al programa pues se elimina la discreción del jefe de agencia de proyectos anteriores.

El senador explicó que no podrán acogerse al programa de retiro incentivado los empleados que ocupan puestos electivos, agentes de la Policía del sistema de rango, así como jueces, empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El portavoz de la minoría popular, Eduardo Bhatia Gautier, expresó en un turno que “es importante lo que se está haciendo”, pero sostuvo que el sistema de retiro “está quebrado hace 25 años porque nadie tomó decisiones”.

“Voy a votar a favor y creo que hace falta mucho trabajo remediativo… No ofrezcamos lo que no se puede pagar, no cojamos prestado para pagar por sistemas de retiro, no creen sistemas que no se pueden sufragar porque acaban quebrando al País”, agregó.

En otro turno, el senador popular José Nadal Power dijo que la Ley 7, aprobada bajo la gobernación de Luis Fortuño, “empeoró” el sistema de retiro.

Mientras, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reclamó que el partido que representa “es el que más legislación ha aprobado para los trabajadores”.

“Esta alternativa es la mejor que tenemos disponible en este momento”, sostuvo Rivera Schatz.

“Esto no es una ventana, es un proyecto nuevo”, dijo por su parte, la senadora Migdalia Padilla.