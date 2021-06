Con la intensión de evitar muertes por ahogamiento en las playas del país, los presidentes de las Comisiones de Agricultura y Recursos Naturales; y Seguridad y Asuntos del Veterano; Albert Torres Berrios y Henry Neumann Zayas, respectivamente, hicieron un llamado a las agencias concernientes para que identifiquen los recursos necesarios para la contratación de salvavidas, entre otras iniciativas.

Durante la vista pública conjunta, el senador Torres manifestó que “nuestra responsabilidad como legisladores es presentar leyes reales que sean justas y equitativas, y ante esta vista comparecen varias partes como el Departamento de Recursos Naturales y me parece que la reunión pasada con la Junta de Hoteles no fue satisfactoria, ya que no cumplieron con los requisitos de orientar a los bañistas. Cada parte es importante y tiene una responsabilidad mayor, no podemos sentarnos a escuchar discursos de flores cuando hay una situación seria y hay que atenderla de inmediato. Nos frustra cada vez que escuchamos de un deponente que hace falta dinero en una agencia y que por eso las cosas no arrancan”.

Por su parte, el licenciado Samuel Acosta Camacho, en representación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) mencionó que “estamos evaluando las posibilidades, pero necesitaríamos una asignación de fondos para la contratación de salvavidas”.

Neumann le recordó al funcionario del DRNA que desde el pasado mes de noviembre han muerto siete personas en la playa del área del Condado, lugar donde se realizó una vista ocular la semana pasada. “Nosotros hacemos investigaciones para conseguir soluciones directas, creo que llegó el momento donde tenemos que solucionar el problema según surja. Hacemos una vista pública y una ocular en la playa. La compañía de turismo no se presenta, entonces tengo a Recursos Naturales, a quien le pido tres empleados para salvar vidas, y me dice que necesita una asignación de fondos adicionales para conseguirlos. Agencias que tienen contrataciones extensas y no pueden conseguir fondos para tres empleados”.

Durante la audiencia pública, además surgió información sobre el Cuerpo de Vigilantes y el estatus de su personal. A preguntas del senador Neumann, la respuesta fue que, del universo de rescatistas en el Cuerpo que suman 270 vigilantes, solo 20 están entrenados para hacer un rescate en el agua.

Por otro lado, el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Nino Correa, recomendó “buscar la manera de que las banderas de aviso estén más cerca de la playa, que tengan un tamaño [visible], y la rotulación por colores que indique si es apto para bañarse o no”. Asimismo, mencionó que la utilización de salvavidas es muy peligroso por los riesgos en esas zonas.

Igualmente, explicó el esfuerzo que han hecho los hoteles no es suficiente. Señaló que se dieron a la tarea de ir hotel por hotel para conocer el trabajo de orientación que están haciendo (en la zona del Condado). Además, reconoció que se necesita mayor adiestramiento y aunar esfuerzos con las agencias para asumir mayor responsabilidad. Correa enfatizó que los avisos se deben extender a otros cuerpos de agua como los ríos debido a las recientes situaciones que han enfrentado.

Por otro lado, Clarisa Jiménez, presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo, indicó a los Senadores que tiene una gran preocupación sobre este asunto, el cual requiere de varias acciones. Indicó que “no todo turista que esta aquí, está en un hotel, debido a la proliferación de hospederías a corto plazo y que al momento es una industria que no está regulada”. Asimismo, mencionó que el grupo de hoteles que son parte de la Asociación tienen sus protocolos de aviso a sus huéspedes sobre las condiciones del tiempo y marítimas del día.

Jiménez, presentó varias recomendaciones como adiestramientos; programas de educación; complementar el trabajo de salvavidas con personal de vigilancia certificado con primeros auxilios, la asignación de vehículos todo terreno y acuáticos; colocación de las boyas demarcando áreas seguras para bañistas; entre otros.