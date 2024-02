La venta de billetes de Lotería Tradicional tiene su secreto y requiere de estrategia.

Eso lo tiene presente Robert Vega Rodríguez cada vez que sale a la calle a ejercer el oficio que adoptó hace nueve años. El billetero tiene su puesto cerca de la oficina del correo postal en Sabana Grande, aunque también visita áreas turísticas de otros municipios y acude a negocios y hogares de personas que no pueden llegar hasta su punto de venta. “La mayoría de mis clientes son mayores. Tengo clientes de aquí del pueblo (Sabana Grande); clientes de Guánica, Guayanilla, San Germán, Yauco, Lajas, Mayagüez, porque los domingos yo me dedico a ir a lugares donde hay bailes, a donde van los retirados del área metropolitana. Visito también a muchos clientes en las casas que ya no salen, o en sus negocios”, dijo Vega Rodríguez.

De esta forma, y tras analizar y entender los retos que supone trabajar como vendedor de billetes de Lotería, Vega Rodríguez, de 51 años, puso a prueba su ingenio para lograr sus objetivos y ofrecer al cliente lo que anda buscando.

“Antes se vendían muchos billetes enteros a $25, pero ha cambiado mucho la economía. Aquí vienen muchos clientes que me dicen: ‘dame un pesito, dame $2 o $3′. Yo se los doy, pero hay billeteros que no lo hacen. Yo lo vendo y las personas vuelven donde mí. Ese es mi éxito, dime lo que deseas y yo me acomodo. Hay billeteros que dicen que no, que las reglas las ponen ellos”, señaló el vendedor, quien previo a adoptar este oficio, laboró en una farmacéutica y, posteriormente, fue comerciante.

Pero, una de las mayores satisfacciones de Vega Rodríguez, es servir de canal para que la gente consiga un dinero extra. Por eso, a todo el que le pregunta, le da una ayuda para seleccionar las mejores combinaciones.

Y tanta ha sido la suerte que ha repartido que, aseguró, haber vendido varios premios. Incluso, ha tenido clientes que se han “pegado” dos veces con el mismo número. “Aquí se han vendido premios, se ha vendido el primer premio con el 35,614 y con el 36,749. Muchos de esos números no se me olvidan”, destacó. “Tengo una anécdota de algo que me pasó, que es bien rara... Yo vendí el 42,316 dos veces; una vez en el primer premio y una vez en el cuarto premio y se lo vendí a las mismas personas dos veces”, contó.

“Después el 13,711 lo vendí en el tercer premio y en el segundo premio a la misma persona nuevamente. Algo bien raro que se repitan dos veces y ambos premios se los venda a la misma persona, pues muchas veces cuando una persona coge un premio no lo juega más (el número), porque ya se dio. Ahí lo siguieron jugando y se repitió”, agregó.

Asimismo, Vega Rodríguez aseguró haber vendido el primer premio en dos semanas consecutivas, lo que ocurrió en el 2017. “El 7 y 8 de febrero de 2017 vendí aquí el primer premio, que fue el 36,749 de $250 mil, y la semana siguiente era lo que le dicen ‘El Billetazo’, que es alusivo a San Valentín, y yo lo vendí en Guayanilla a una guagua de chinchorreo”, recordó el hombre.

Para finalizar, Vega Rodríguez compartió un detalle muy importante en su faena. Se trata de la alegría que le trae a su vida conocer gente, tener buenos amigos y confraternizar con sus clientes.

“Se siente bien, porque uno conoce a muchas personas. Es bonito servir a las personas, darle los ‘buenos días’; se hacen muchas amistades”, concluyó.

Vega Rodríguez abre su puesto en Sabana Grande, viernes, sábado, lunes y martes, de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.