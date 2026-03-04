La Oficina de Pasaportes atendrá a ciudadanos en seis municipios durante el mes de marzo, con el propósito de que las personas puedan gestionar este documento cerca de su hogar sin tener que trasladarse a otros pueblos, anunció la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana.

“La Oficina de Pasaportes del Departamento de Estado está preparada para atender a los ciudadanos de manera rápida y con la ayuda de los municipios para que este esfuerzo sea una experiencia positiva para los ciudadanos. En las ferias de febrero, 433 personas solicitaron su pasaporte. Así que confiamos que una cantidad similar o mayor se nos acerque para recibir el servicio”, explicó Rivera Santana en comunicado de prensa.

Calendario de servicios

Las ferias de pasaporte se llevarán a cabo en los siguientes municipios, todas en horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde:

-10 de marzo: Complejo Deportivo Elba Rivera Pérez, PR- 486 K 15.8, Barrio Quebrada, Camuy

-12 de marzo: Salón actividades Valenciano, PR- 919. Calle marginal, Juncos

-18 de marzo: Casa alcaldía - Calle Pedro Márquez, Culebra.

-26 de marzo: Centro de Servicios Integrados. PR - 155 sector El Desvío, Orocovis

27 de marzo: Centro Comunal Urb. Alturas de Peñuelas 2, Peñuelas

31 de marzo: CDT Hoare, calle Cera 900, San Juan