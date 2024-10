En la angustiosa espera del azote del huracán Milton, los boricuas y latinos que residen en la Florida deben buscar la manera de “minimizar el impacto emocional lo más que podamos”, según recomendó la sicóloga Fermina Liza Román, una puertorriqueña que reside en la zona de Tampa.

La experta, quien tiene licencia para operar tanto en Florida como en Puerto Rico, realizó un listado de las recomendaciones que se pueden seguir para mantener la calma en este proceso de espera y sus consejos se han compartido por grupos de latinos y boricuas en las redes sociales.

“Es emocionalmente difícil, no se los voy a negar, porque ustedes saben que yo no soy la psicóloga que le va a decir ‘no es nada, tranquilos’. Yo soy realista y está pasando algo grande. La vida de miles de familias cambiará en unas horas. Pero, también les puedo dar fe que estas catástrofes sacan lo mejor de las personas. Tengo la convicción de que la diáspora no está sola. Lo sé, lo siento en cada llamada, en cada texto, en cómo nuestra Isla está cubriendo esta noticia, sé que de una forma u otra Puerto Rico también se está preparando para ayudarnos, lo siento y lo veo. Y eso se siente diferente, es como si te acogieran los brazos de tu mamá o tu papá, una sensación que es difícil de describir”, compartió Román.

La boricua reconoció que se vale soltar una que otra lágrima. Pero, insistió en mantener la calma.

“A lo mejor estas palabras que les comparto las escribe el trauma de María que vive dentro de mí. Ese trauma que no reconoces hasta que vuelves a enfrentarlo. Pero, me permito sentir, ser vulnerable, antes de que mis hijas se levanten y me toque ser mamá fuerte, dándoles la seguridad que necesitan”, afirmó la mujer, quien aceptó que “llevo en el alma las cicatrices que dejó el huracán María”.

Según precisó Román, la zona de Tampa se ha preparado lo mejor posible por los pasados días. Señaló que sólo falta esperar a que la naturaleza muestre el efecto que dejaría este poderoso huracán, que se encamina a Tampa Bay. Allí, residen miles de boricuas, a muchos de los cuales se les conoce como “hijos de María”, pues salieron de Puerto Rico tras la devastación dejada por este huracán.

¿Qué se debe hacer en la espera de Milton?

Este es el listado provisto por la sicóloga perinatal:

1. Mantén la comunicación abierta: Asegúrate de estar en contacto con tus seres queridos y comparte información sobre tu plan de seguridad. Saber que todos están en sintonía te dará tranquilidad.

2. Infórmate, pero no te satures: Sigue fuentes confiables de información, pero evita estar expuesto constantemente a noticias alarmantes que puedan generar más ansiedad.

3. Practica técnicas de respiración: Si sientes que la ansiedad aumenta, respira profundamente contando hasta 4 al inhalar, mantén el aire contando hasta 4, y exhala lentamente contando hasta 4.

4. Mantén una rutina: Aunque haya incertidumbre, mantener pequeñas rutinas puede dar una sensación de normalidad, como horarios regulares para comer y descansar.

Asimismo, la experta llamó a seguir instrucciones del condado. Esto, a pesar de que la orden de desalojo venció a la medianoche.

Pidió a que no se siga esperando “hasta el último minuto” para desalojar y buscar un refugio.

“Si vives cerca del agua o en una casa móvil o frágil, es esencial que te mudes a un refugio o a la casa de un familiar o amigo en una estructura más resistente. Todavía tienes algunas horas, este huracán es muy poderoso”, señaló.

Explicó que para este desalojo se debe llevar lo esencial, como son documentos importantes, medicamentos, ropa, agua y alimentos no perecederos.

“Utiliza las rutas de evacuación oficiales indicadas por las autoridades. Evita atajos que puedan ser peligrosos o estar bloqueados. Si no tienes un lugar seguro donde ir, busca el refugio más cercano y sigue las instrucciones de las autoridades locales”, pidió, al recordar que estar en un lugar seguro ayuda a calmar los ánimos.

Asimismo, la sicóloga envió algunas sugerencias para trabajar con los niños. Estas son:

1. Explícales lo que sucede de manera sencilla: Los niños necesitan entender lo que está pasando. Explícales la situación de manera calmada y con palabras sencillas. Evita que se expongan a noticias alarmantes.

2. Dales una tarea: Involucra a los niños en la preparación. Puedes pedirles que ayuden a empacar una mochila con sus juguetes favoritos o algunos libros. Esto les dará una sensación de control.

3. Mantén juguetes y actividades a mano: Durante el huracán, asegúrate de tener juguetes, libros para colorear o juegos de mesa que los mantengan entretenidos y distraídos del ruido y la situación exterior.

4. Usa técnicas de relajación: Enseña a los niños a respirar profundo, escuchar música suave o contar números para mantenerse calmados. Recuérdales que están seguros contigo.

5. Crea un ambiente acogedor: Si las condiciones empeoran, crea un espacio donde los niños se sientan cómodos, con mantas y sus juguetes favoritos, y mantén la luz tenue si es posible para reducir el nerviosismo.

“Lo más importante es asegurarte de que los niños sientan que tienen a alguien en quien confiar y que están protegidos. Con un enfoque calmado, todos podrán enfrentar el huracán con mayor tranquilidad”, destacó Román.

Concluyó que “cuando todo esto termine nos recuperaremos juntos otra vez… Hoy nos enfocaremos en mantenernos a salvo. La vida es lo primero y la mayoría de los hispanos que vivimos en la Florida conocemos muy bien lo que es comenzar de cero”.