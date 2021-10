Siete empresarios que operan sus negocios en el municipio de Canóvanas recibieron incentivos de hasta $5,000.

Con esta última asignación, se ha invertido $366,644 al incentivar a 40 comerciantes durante el lapso de cinco años, según demostró mediante un documento federal.

“Con esta última asignación de hoy la cantidad es de $34,466 de la cual se han beneficiado siete comerciantes y protege 40 empleados directos y 80 indirectos e inducidos que trabajan para estos sacrificados y luchadores comerciantes de mi pueblo”, expresó la alcaldesa Lornna Soto Villanueva.

Los comerciantes beneficiados fueron: el salón de belleza Greñas By Damaris, de Damaris Cruz López; el servicio de correo Jeta Team de Jeffrey Lebrón Marty; la barbería New Style Salon de Giovanni Cirino Torres; la gomera R&M Tire de Rafael Matos Méndez; la repostería y cafetería Wesley´s Cake Desing and More de Wesley Santana Rivera; la cafetería Café Echante de Enid Quiles Díaz; y el negocio de laminados y monturas de tintes Laminados Arteria de Rey Mulero Carrión.

Los fondos provienen del Programa de Asignaciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) del Departamento Federal de Desarrollo Urbano y Vivienda (HUD) “cuyos fondos para el año fiscal que comenzó la semana pasada serán aún mayores a los $761,000 recibidos el año pasado”, detalló Soto Villanueva.

Los fondos son asignados mediante la radicación de propuestas de los comerciantes para el reembolso de gastos elegibles para el pago de salarios, adquisición de equipos y reparaciones, entre otros, con evidencia y al menos tres cotizaciones.