LUMA Energy realizará mejoras planificadas en siete pueblos hoy, lunes, que provocarán interrupciones en el servicio de luz.

Estas acciones, según la empresa, son fundamentales para incrementar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica, lo que redundará en beneficios para todos los clientes a largo plazo.

En todos los casos, las interrupciones se extenderán por varias horas.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, dijo el consorcio en declaraciones escritas.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Aguada

Juncos

Barranquitas

Ponce

Caguas

San Juan

Carolina