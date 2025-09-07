El programa para que familias que cumplan con ciertos requisitos reciban un incentivo de cuido infantil continúa abierto y con fondos disponibles, anunció este domingo la administradora de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), Amy Vega.

En expresiones emitidas durante la conferencia de prensa del gobierno conocida como “Asunto semanal”, Vega, recordó que el programa “ACUDEN ContiGo”, cuya plataforma se abrió al público desde el 13 de agosto pasado, otorga a aquellas familias que cualifiquen un incentivo, por cada menor de 0 a 12 años, de $300 por cuido infantil a tiempo completo, y de $150 si es a tiempo parcial.

Este programa, recordó la titular de ACUDEN, cuenta con una asignación presupuestaria de $15 millones, y está dirigido a aquellas familias cuyo ingreso bruto anual fluctúa entre los $34,000 y $51,000 si es una familia monoparental, es decir con un solo progenitor, o entre $51,000 hasta $82,000 si se trata de una pareja.

Para cualificar al programa, el peticionario debe tener la custodia legal del menor de 0 a 12 años de edad, uno de los progenitores debe trabajar 35 horas o más semanales, debe ser residente de Puerto Rico y no puede tener activo ningún vale federal bajo el programa de Child Care.

Al momento, indicó Vega, Acuden ha recibido 7,029 solicitudes, de las que se han aprobado 1,558 casos para recibir el incentivo.

Asimismo, determinaron 1,325 casos no elegibles por no cumplir con alguno de los requisitos establecidos por la agencia.

La administradora resaltó además que se han registrado en la plataforma de ACUDEN ContiGo 328 centros de cuido.

“Esto es muy importante, porque al papá, mamá o tutor recibir la elegibilidad del incentivo, recibe también una tarjetita, que contiene un QR code que funciona o sirve para que se registre la asistencia del menor. ¿Quién registra la asistencia del menor? El centro de cuido que ya está registrado en nuestra plataforma”, insistió.

Vega recordó que el pasado 25 de agosto se llevó a cabo el primer evento de entrega de incentivos, que contó con entretenimiento para los niños, y agregó que están planificando el segundo evento de entrega de incentivos, “que puedo adelantarles que será a principios del mes de octubre en el pueblo de Ponce, hasta ahora”.

La funcionaria, además, repasó que, en lo que respecta al perfil de las solicitudes recibidas, se ha podido recopilar la información de que “un 90% provienen de madres que forman parte de las fuerza trabajadora de nuestro país; el 84% de los solicitantes son asalariados, significa que no trabajan por servicios profesionales, no son cuentapropistas; el mayor por ciento de los solicitantes se encuentran en el rango desde ingresos de $35,000 a $49,000; y el 78% de los niños se encuentran ya matriculados en los centros de cuido, esto significa que una vez se recibe la elegibilidad, papá o mamá no tiene que buscar dónde va a colocar al menor sino que ya se encuentran recibiendo el servicio y a partir de la fecha de vigencia de elegibilidad pues comenzarán a recibir el incentivo”.

Por otro lado, indicó que, aunque se han recibido solicitudes “prácticamente de la mayor parte de los pueblos de la Isla”, la mayor parte se concentran en los pueblos de San Juan, Caguas, Carolina, Bayamón y Ponce.

“Quiero aprovechar para exhortarlos a que soliciten. La dirección es acudencontigo.familia.pr.gov. Así que, les repito, aún están a tiempo, entren y soliciten. Si tienen cualquier duda, o desean recibir algún tipo de orientación adicional, pueden comunicarse con nuestra agencia al 787-724-7474 y con gusto los vamos a orientar”, insistió la administradora de Acuden.