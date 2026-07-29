Los niveles de la mayoría de los embalses de Puerto Rico continuaron en descenso este miércoles, reflejando el impacto de la falta de lluvias que ha predominado durante las pasadas semanas en la isla.

Según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), actualizado a las 5:00 de la mañana de este miércoles, la mayoría de los principales embalses registró una reducción en su nivel con relación al día anterior.

Entre los embalses que presentaron las mayores bajas se encuentran Carraízo (-0.11 metros), Lucchetti (-0.11), La Plata (-0.08), Fajardo (-0.08), Río Blanco (-0.07) y Cerrillos (-0.05). También reportaron descensos Patillas, Carite, Garzas, Guayabal, Toa Vaca, Cidra, Guajataca y Culebrinas, entre otros.

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Por otro lado, solo unos pocos embalses mostraron aumentos en su nivel. Estos fueron Loco, con un incremento de 0.13 metros; Guayo, con 0.08; Caonillas, con 0.04; Dos Bocas, con 0.03; y Matrullas, con 0.01 metros. El embalse de Guineo permaneció sin cambios.

A pesar de las bajas registradas, la mayoría de los embalses se mantiene dentro de sus niveles operacionales normales. Sin embargo, Carraízo continúa en nivel de ajustes, mientras que La Plata, Cidra, Río Blanco, Fajardo, Matrullas y Guayabal permanecen en nivel de observación, lo que evidencia los efectos de la sequía sobre las reservas de agua.

El panorama podría cambiar parcialmente durante la tarde de este miércoles, cuando se esperan aguaceros y algunas tronadas en el interior y oeste de Puerto Rico. No obstante, el pronóstico también anticipa la llegada de una masa de aire más seca con polvo del Sahara entre el jueves y el viernes, lo que limitaría nuevamente las lluvias y podría favorecer que los niveles de los embalses continúen descendiendo si persisten las condiciones secas.

La Isla continúa bajo un patrón de la sequía. La de mayor grado que afecta es la severa, que mantiene en precario todo el litoral costero del sur, desde Cabo Rojo hasta Guayama.

Desde hace dos semanas, 16 pueblos están bajo sequía severa. Estos son Cabo Rojo, Lajas, Sabana Grande, Guánica, Yauco, Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Juana Díaz, Santa Isabel, Coamo, Salinas, Guayama, Cayey, Aibonito y Cidra.

La mayor parte del este está bajo sequía moderada. Mientras, pueblos del norte y algunos de la zona central y oeste están bajo sequía anómala, que es la de menor grado.

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La sequía afecta a 2,669,714 habitantes, según el Monitor de Sequía.

Bajo la sequía severa, que afecta al 14.28% de Puerto Rico, se establece que el sector agrícola está “sufriendo. La siembra se retrasa; los ganaderos alimentan al ganado; el heno escasea. Se aplica un estricto racionamiento de agua. Los árboles y las plantas muestran signos de estrés”, según describe el Monitor de Sequía.

Mientras tanto, el 45.02% del territorio está bajo sequía moderada y otro 23.02% está bajo sequía anómala.

Están fuera de la sequía pueblos del oeste e interior de Puerto Rico, como Lares, San Sebastián, Rincón y Añasco.

Los informes del Monitor de Sequía se publican todos los jueves.