( The Associated Press )

Ante la nueva ola de casos positivos de COVID19 y de las variantes Delta y Omicron, Salud Integral en la Montaña (SIM) anunció su campaña de vacunación contra el COVID-19 “Regálale salud en esta Navidad” para la población pediátrica y reforzó la educación en la comunidades y la clínicas Post-COVID19.

“La nueva campaña de vacunación es un esfuerzo que estamos realizando en colaboración con varios sectores, como lo son las regiones de Bayamón y Caguas del Departamento de Educación para promover la vacunación pediátrica”, mencionó el Subdirector médico de SIM, el Dr.Nelson Almodóvar.

La campaña pediátrica tendrá hoy sábado, 18 de diciembre de 2021 una Clínica de Vacunación especial en el Centro de Salud Integral en Orocovis para los niños entre las edades de cinco a once años en el horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. (no es necesario cita previa).

“Ante el nuevo panorama de COVID19 en los municipios de la montaña, anunciamos varios esfuerzos: el primero, va dirigido a vacunar a los niños en los planteles escolares para aumentar el número de estudiantes vacunados en las comunidades servidas por SIM, que al presente ha logrado inmunizar alrededor de 3,500 niños entre las edades de 5 a 11 años. La segunda táctica es aumentar los esfuerzos de orientación a través de nuestros educadores en salud para promover la vacunación familiar contra el COVID19. Y la tercera, es ingresar a personas que fueron positivas a este virus SARS CoV-2 a la Clínica Post-COVID19″, explicó la doctora Gloria del C. Amador Fernández, presidenta y principal oficial ejecutivo de SIM.

Por otro lado, Amador Fernández informó que el horario de servicios para el periodo navideño será el siguiente:

· 24 de diciembre (Noche Buena)- horario regular de 8:00am a 4:30pm. No habrá clínicas en horario extendido

· 25 de diciembre (Navidad)- nuestros centros permanecerán cerrados

· 31 de diciembre (Despedida de año)- horario regular de 8:00am a 4:30pm. No habrá clínicas en horario extendido

· 1 de enero (Año Nuevo)- nuestros centros permanecerán cerrados

· 5 de enero (Víspera de Reyes)- horario regular de 8:00am a 4:30pm. No habrá clínicas en horario extendido

· 6 de enero (Día de Reyes)- nuestros centros permanecerán cerrados.

SIM es la organización privada sin fines de lucro más grande en la región central de Puerto Rico y reconocida por el gobierno federal como Federally Qualified Health Center, cuya misión es ofrecer servicios de salud primaria y preventiva a través de sus Centros de Salud Integral, localizados en los municipios de Barranquitas, Bayamón, Comerío, Corozal, Naranjito, Orocovis y Toa Alta. Cuenta además con los Programas Salud en el Hogar y Hospicio La Montaña y Alcance Comunitario. SIM fue reconocido por ser la primera línea de respuesta de emergencia en las comunidades de la región central con brigadas médicas, ferias de salud, campaña de vacunación, donaciones y asistencia en sus siete Centros de Salud Integral y sus cuatro Salas de Emergencia las 24 horas del día los siete días de la semana.