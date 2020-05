Con mascarillas, dentro de vehículos y guardando distanciamiento físico, decenas de seniors de la escuela Florencia García de Las Piedras tuvieron esta tarde una “graduación simbólica” organizada por el alcalde del pueblo, Miguel “Micky” López, en los predios del estadio municipal Francisco Negrón Díaz

La emergencia del COVID-19 no les permitió comprar togas ni birretes, pero algunos se las ingeniaron y los cogieron prestados de otras clases ya graduadas. Pese a los obstáculos que ha traído la pandemia celebraron sus logros académicos con una caravana que recorrió el casco del pueblo y culminó en las inmediaciones del plantel.

Como en un “Drive In", los graduandos, dentro de los carros, se acomodaron frente una pantalla gigante colocada en una improvisada tarima frente el estadio. El acto comenzó poco después de las 4:00 p.m., mientras en el monitor se ponían las fotografías de los 135 graduandos para simbolizar emotivamente el desfile de graduación.

Mientras se presentaban las fotos en pantalla se escuchaban gritos, vítores, aplausos y bocinas de los jóvenes. Algunos de los carros estaban adornados con globos de colores y hasta se vio un joven trepado en una guagua.

También se pasó un vídeo que recogió muchas de las actividades de los años escolares compartidos oir ek grupo denominado “Ashyma 2020”, identificado con un tigre como mascota. El vídeo inició con dos jovencitas exhortando a la clase a continuar con sus metas y sus planes de continuar estudios universitarios y a no bajar la guardia con el COVID-19.

En otro vídeo varios artistas enviaron mensajes de felicitación a los jóvenes. “Ha sido una año difícil, pero sé que ustedes son guerreros, que van adelante y que esto les va a servir de experiencia”, expresó el salsero Víctor Manuel.

El actor cómico, Alfonso Alemán, en su personaje de El Guitarreño les dijo: “ustedes son el futuro de este País”, mientras el cantante de música sacra, Samuel Hernández, los elogió por “llegar a la meta”.

“Lograron su sueño”, exclamó por su parte el Alcalde, quien habló a los jóvenes desde la tarima y dijo que tenían otros videos de felicitación, pero no los pasaron para evitar diferencias con el Departamento de Educación.

Un maestro de ceremonias, que lo precedió, indicó que tuvieron “tropiezos” porque el secretario de Educación, Eligio Hernández se opuso a la actividad.

“Este es algo simbólico porque sabemos que no tenemos la facultad de graduar a ningún estudiante, pero tuvimos que buscar la forma de volver a unirlos a ustedes, aunque sea en distanciamiento. Sé que muchos tomarán caminos distintos, carreras diferentes, pero hoy gracias a Dios lo pudimos lograr”, expresó el alcalde.

Indicó a los graduandos que sigue en pie la aportación del municipio para “cuando puedan hacer una actividad y dijo que los que “han puesto un esfuerzo para la excelencia académica también van a tener sus becas”.

Después, se derramó confetti sobre los autos de los graduandos y al son de la canción “Uptown Funk” de Bruno Mars y los alumnos recorrieron el pueblo dentro de los vehículos en una caravana organizada por la Policía Municipal.

“Es una emoción que no había sentido nunca porque esto es muy distinto a las graduaciones que he tenido anteriormente, pero me da emoción porque con todos los obstáculos, lo logramos, nos graduamos”, expresó la joven Kañeshly García Escartín.

Dijo que la emergencia de salud obligó a los estudiantes a mantenerse en sus casas y a terminar las clases con módulos on line. “Gracias a Dios pudimos hacerlo y a pesar de la pandemia aquí estamos dando el máximo siempre sin rendirnos. Eso es lo que cuenta que a pesar de que ha habido obstáculos puedo decir llegue a la meta, lo logré, no me quité”, sostuvo la joven, quien agradeció al Alcalde por el acto simbólico. La joven fue admitida a la Universidad Carlos Albizu, en San Juan y dijo que estudiará psicología clínica.