La entrada en vigor a partir del día de hoy del requisito de presentar la identificación oficial conocida como “Real ID”, o alguno de los otros documentos aprobados, para viajar a través de los aeropuertos de los Estados Unidos y sus territorios no pareció tener mayor impacto en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU, por su código internacional), donde las filas para pasar el chequeo de TSA (Administración de Seguridad en el Transporte), para beneplácito de los viajeros, estaban bien rápidas.

A pesar que se anticipaban algunos inconvenientes y retrasos por pasajeros que acudieran sin una identificación Real ID, la realidad es que, durante horas de la mañana, las filas en el área de verificación de documentos fluían sin contratiempos, incluso mejor de lo que cualquiera habría podido experimentar en un día promedio antes de la entrada en vigor de esta medida, lo cual fue confirmado tanto por un portavoz de la TSA como por un directivo de Aerostar, la empresa a cargo de la administración del SJU.

PUBLICIDAD

El aeropuerto lucía pantallas en las que recordaba a los viajeros la importancia de sacar su "Real ID". ( Xavier Araújo )

Las pasajeras Suanette Velázquez y Damary Alméstica, aunque reconocieron que aún no tenían licencia Real ID, llegaron ambas al aeropuerto con su pasaporte, por lo que no estaban preocupadas por la entrada en vigor del requisito de Real ID.

“Todo está fluyendo. Todavía no he llegado al avión, pero no veo fila ninguna, ni en el estacionamiento ni nada. Si hasta ahora está así es porque va a fluir muy bien todo. Porque otras veces he venido y ha sido mucho peor”, indicó Velázquez.

“A mí me toca ahora en agosto (renovar) la identificación, que no tengo Real ID. Pero tengo pasaporte”, sostuvo Alméstica, agregando que comoquiera tenía la intención de solicitar el documento de identificación Real ID.

En cambio, Lilliam Velazco acudió a abordar su vuelo con su licencia Real ID, documento que tiene desde hace ya bastante tiempo.

“Yo me puse al tanto desde el 2020 (con la licencia Real ID)”, dijo Velazco, quien celebró que la fila para TSA “la veo bien, mejor que nunca. Creía que iba a haber un revolú con la gente, pero no. Está ligerito. Está todo bien, gracias a Dios”.

Celebró que, como todo parecía indicar, mucha gente también estuviera al día con el requisito de Real ID, “si no, habría más líos aquí”.

“Yo lo he visto peor”, reiteró sobre la fila. “Hoy está mucho mejor”.

Listos para el cambio

El sentir de los pasajeros fue confirmado por Nelman Nevárez, director de operaciones de Aerostar, quien confirmó que el día transcurrió sin contratiempos.

PUBLICIDAD

“Desde las 12:00 de la madrugada hemos estado en comunicación con TSA, y la realidad es que no ha habido un impacto negativo en cuanto a las personas que no tenían Real ID o la afectación en lo que era su día de vuelo”, indicó.

“Al momento el proceso está pasando de forma muy expedita. Todo el que ha llegado, pues, ha tenido su Real ID disponible. Muchos casos no necesariamente estaban utilizando la licencia, sino que estaban utilizando el pasaporte, así que estaban cumpliendo con el mandato que se le había estipulado”, agregó.

“Alguno que otro que haya llegado (sin Real ID) tampoco ha perdido su vuelo. Persona que haya llegado que no tenga Real ID, pues también se ha ido a través del proceso (adicional de verificación)”, sostuvo, agregando que han sido “bien pocas” las personas que han llegado sin Real ID, tomando en cuenta el volumen de viajeros que esperaban para el día.

Agregó que la TSA se había preparado para ese posible impacto de viajeros sin Real ID, pero las filas han fluido, incluso en momentos con más vuelos en las horas de la madrugada, “y esperamos que cuando lleguen los volúmenes más altos (alrededor del mediodía) pueda seguir procesándose de la misma manera”.

Nevárez, aun así, reiteró la exhortación al público a que “saquen su Real ID si no la tiene, ya sea la licencia, el pasaporte, o cualquier otra identificación que sea Real ID, que están mencionadas, para que puedan efectuar sus vuelos sin tener ningún problema”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Dan Vélez, portavoz de TSA en Puerto Rico, también celebró que “a través de toda la nación, en todos los principales aeropuertos, e incluso en aeropuertos más pequeños, no se han reportado incidentes relacionados con la implementación del Real ID”.

“Lo que estamos viendo es que la mayoría de la gente que llega a los puntos de cotejo de documentos para viajar están presentando una identificación que cumple con los requisitos de Real ID, sea la licencia de conducir Real ID, el pasaporte, o la identificación del Departamento de Defensa. Estamos viendo que la mayoría de la gente está cumpliendo. Se ve todo bien a través de toda la nación”, sostuvo.

Comentó que, al igual que ha ocurrido en SJU, en los demás aeropuertos “solo han llegado muy pocas personas sin una identificación Real ID, y en esos casos se han llevado a una fila diferente, donde se les hace una verificación adicional, pero ese proceso tampoco ha tomado mucho tiempo. Todo ha transcurrido bastante ágil”.

Sostuvo que TSA anticipaba que el proceso transcurriría más fácil de lo que alguna gente pensaba que iba a ser, “pero incluso nosotros estamos un poco agradablemente sorprendidos de cuán bien está transcurriendo”.

El funcionario recordó que la lista de identificaciones aceptadas para viajar dentro de territorio estadounidense está disponible en el portal tsa.gov/id”.