Un temblor de magnitud 4.73 se registró en la madrugada de este miércoles en la región de la depresión de las Islas Vírgenes, de acuerdo con los datos publicados por la Red Sísmica de Puerto Rico.

El evento sísmico ocurrió a las 5:43 a.m. y tuvo una profundidad de 58 kilómetros, según la información disponible en la página cibernética de la entidad.

El registro ubica el sismo en las coordenadas 17.975 de latitud y -65.339 de longitud, en la región de la depresión de las Islas Vírgenes.

El movimiento fue percibido por personas en la zona, según los reportes recibidos. Sin embargo, los datos compartidos no especifican los municipios donde se sintió ni la intensidad con la que fue percibido.

Al momento de la consulta, la página de la Red Sísmica de Puerto Rico indicaba que no había aviso, advertencia ni vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes.