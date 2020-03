El director de la Red Sísmica de Puerto Rico, Víctor Huérfano, confirmó que el temblor de 4.2 de magnitud que sacudió esta tarde el suroeste es parte de la secuencia que viene registrándose en esa área desde el pasado 28 de diciembre de 2019, y cuyo evento principal fue el terremoto de 6.4 que se registró el pasado 7 de enero.

El científico comentó que ya hacía algunas semanas que no se registraba un evento de esa magnitud, “pero sí se ha mantenido la actividad microsísmica en el área, con sismos del orden de 2, algunos de 3 moderado. Así se había mantenido en las últimas semanas”. Añadió que comoquiera “se había mantenido dentro del escenario de posibilidades que hubiera algún evento más significativo”, como ocurrió esta tarde.

“Hoy tuvimos el de 4.2 que se sintió prácticamente en toda la Isla. La única región que reportó poco fue para el este, para Humacao. El resto de la Isla reportó bastante amplio el evento”, sostuvo Huérfano.

Aclaró, sin embargo, que luego de ese temblor no se reportaba ninguna actividad inusual.

“Después del evento solamente hay unos cinco eventos pequeñitos, de magnitudes que no llegan ni a 2 siquiera”, detalló Huérfano. “Ocurrió ese evento, pero está dentro de la situación de actividad que podía esperarse para la zona. Y no hay ningún aumento particular de la actividad sísmica desde que ocurrió. Se ha mantenido esa microactividad que había antes de que ocurriera”.

El científico destacó que este evento llega en momentos en que atravesamos la emergencia del coronavirus y se está exhortando a todas las personas a permanecer en casa y mantener distanciamiento social para evitar la propagación del letal virus.

“¿Qué hacer entonces? Bueno ahora tenemos la doble problemática que tenemos que enfrentar el virus. Hay que mantener el distanciamiento social. Así que si está dentro de su plan de emergencia salir de la casa cuando ocurre el temblor, pues debe tomar en cuenta las recomendaciones de distanciamiento social”, comentó Huérfano.

Sostuvo que en la situación actual no es recomendable comportarse como lo hizo mucha gente luego de los temblores más fuertes de enero, cuando se reunieron en grupos en la calle.

“En enero, uno se reunía con los vecinos. Yo también lo hice. Pero con la problemática que tenemos ahora, eso no se debe hacer”, recordó Huérfano. “Es importante que mantengan las precauciones de distanciamiento social. No debe haber aglomeración de gentes. Sabemos que no se recomienda eso en estos momentos”.

De todas formas, el experto insistió que “no se puede bajar la guardia. Hay que mantener los planes de emergencia, y ahora hay que agregar la problemática del coronavirus”.