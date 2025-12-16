Un sismo de magnitud 3.2 fue registrado a eso las 12:16 de la madrugada de este martes, con epicentro en el municipio de Cayey, según datos preliminares de la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR).

El movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 24 kilómetros (15 millas) y alcanzó una intensidad III en la escala de Mercalli, lo que provocó que fuera percibido por numerosos residentes de la zona.

A través de redes sociales, varias personas reportaron haber sentido el sismo. Otros también indicaron haber escuchado el somida que emite la tierra en este tipo de fenómeno.

Al tratarse de un sismo de intensidad menor, no se emitió ningún tipo de alerta para Puerto Rico.

Si bien es cierto que en años recientes han ocurrido temblores de tierra notables en diciembre y durante los primeros días de enero, contrario a lo que podrían pensar algunas personas, no hay razón alguna para creer que esta es una época en la que de alguna forma ocurre un aumento en los sismos.

Así lo explica Víctor Huérfano Moreno, director de la RSPR, al reiterar que la naturaleza de las placas tectónicas no sigue el calendario que usamos los seres humanos.

El experto reconoce que la duda sobre un aumento de actividad sísmica en diciembre “tiene hasta su sentido, dependiendo de cómo uno vea el asunto. Si uno recuerda el evento más reciente fuerte ocurrió un 7 de enero (de 2020). Todo comenzó el 28 de diciembre y la gente dirá, ‘ah mira, para fin de año’”.

“Pero también recordarán, los que han leído la historia, saben que el 11 de octubre tembló. Eso fue el temblor de aquí del oeste en Mayagüez-Aguadilla. En mayo también fue el de Islas Vírgenes. Tenemos temblores en verano. En resumen, lo que tenemos que entender es que los temblores no siguen un calendario, o una temporada, o una estación”, afirmó el también profesor del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

En cambio, detalló, que “los temblores se rigen por los movimientos de las placas tectónicas, y para ellas el calendario no existe. Ellas siguen con su dinámica. Ellas siguen con su movimiento. Si hay alguna interferencia que trunque ese movimiento, eso no va a depender de la época del año. Ellas liberan la energía cuando toque. No hay una fecha específica”.

En otras palabras, “el hecho de que sí hayamos tenido algún evento a fin de año, eso es pura coincidencia”.

Insistió en que también hemos experimentado sismos en época de verano, y resaltó que, de hecho, la secuencia sísmica que llevó al temblor del 7 de enero de 2020, que afectó particularmente al suroeste de Puerto Rico, comenzó varios meses antes.

“Aquellas personas que estuvieron atentas a la actividad recordarán que todo comenzó en septiembre, que eso fue una actividad del noroeste de Puerto Rico. Hubo un evento mayor a 6 en aquel momento. Hubo una secuencia bastante activa en lo que fue octubre, lo que fue noviembre, y finalmente vino a temblar en el suroeste de Puerto Rico con la secuencia”, comentó.

Pero, más allá de toda esa explicación y aclaración, Huérfano exhortó a conocer y mantener los planes de emergencia para actuar ante la eventualidad de un sismo, que, reiteró, puede ocurrir en cualquier momento.

“Yo creo que lo importante, aparte de estar pendiente a la época del año, lo importante, y yo creo que lo fundamental en el tema sísmico, es mantener esa consciencia sísmica, mantener nuestros planes de acción en cualquier eventualidad, y seguir con nuestras vidas, y más para la época de fin de año que tenemos tanta actividad familiar y actividades en las iglesias y cosas así. Que no nos detengamos pensando en que va a pasar tal o cual cosa. Cuando las cosas van a pasar, lo importante es uno estar preparado, uno saber qué hacer en caso de cualquier eventualidad, y seguir con nuestras actividades”, recomendó.

De manera que, una vez más, el hecho de que hayan ocurrido varios temblores significativos en diciembre es “pura coincidencia”.

“Como les digo, las placas tectónicas ellas no entienden lo que es un calendario. Ellas no saben lo que es Navidad, lo que es fin de año”, reiteró. “Para ellas es la dinámica del movimiento cortical allá en el interior de la tierra, y ellas siguen su movimiento natural, lo que está establecido ya en las placas tectónicas, los movimientos en el interior del planeta y todo eso”.

Así que el llamado es a disfrutar las Navidades, y hacerlo con esa consciencia de que debemos estar preparados para un evento sísmico en cualquier época del año.