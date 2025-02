Unos 60 temblores se han registrado en la Isla durante los primeros ocho días del 2025, cifra dentro de lo normal a juicio del doctor Víctor Huérfano, director de la Red Sísmica de Puerto Rico, quien explicó que en la isla suelen reportarse un promedio de diez sismos diarios.

“En general el año ha empezado bastante dentro de lo que hemos observado en los años anteriores. Al día de hoy llevamos 60 eventos y estamos al día 8, lo cual está dentro del promedio que, más o menos eso es lo que estimamos, diez eventos diarios, más o menos”, abundó el investigador, quien descartó que durante los meses de diciembre y enero se registra una actividad sísmica mayor a la que tradicionalmente ocurre en el resto del año.

“Es una mera percepción. No hay una anomalía que se asocie con la época de fin de año para temblores. Eso es una percepción, tal vez porque el evento principal (los terremotos del 2020) ocurrió para esa fecha. Pero hay eventos para todo el año. Si vemos el resumen de lo que aconteció en el año (2024), verá que hay actividad todo el año”, sostuvo Huérfano, al tiempo que detalló que en el 2024 se registraron 3,800 sismos en toda la Isla, según el Reporte de Sismicidad para ese año, que ya fue publicado por el organismo.

Huérfano catalogó como una percepción el que la gente piense que en los meses de diciembre y enero se registren más temblores, posiblemente asociada al hecho de que para esa época fue que ocurrió el terremoto del 2020.

No obstante, reveló que de los movimientos telúricos registrados en el presente año, al menos dos de ellos han sido eventos “sentidos”.

“El mismo primero de enero tuvimos un evento sentido en el área de Juana Díaz, Ponce, y hace un par de días tuvimos un evento aquí, en el área de Lajas, San Germán. No hubo daños. Fueron eventos apreciables, fueron intensidad del orden de cuatro (grados de intensidad) lo cual significa que se sintió por la comunidad en el área específica del epicentro. Pero no hubo ninguna problemática ni activación del protocolo de tsunami, ni activación de ningún cuerpo de emergencias. No hubo daños reportados”, dijo.

“Eventos hemos tenido todos los días y seguirán ocurriendo todos los días en todas las áreas geográficas de la isla, no solamente en el suroeste”, añadió el científico, quien explicó que la Isla se encuentra en una zona de alta sismicidad, por lo que los temblores son parte de nuestra vida, hecho que no va a cambiar.

Huérfano explicó que la isla, por su ubicación geográfica está en una zona de contacto de placas, en la que figuran la Placa Norteamericana y la Placa del Caribe. Además, en la región existen varias fallas geográficas como la Falla Septentrional, la zona sísmica del Sombrero al este en Islas Vírgenes, el Cañón de la Mona, la Trinchera del Norte y la Trinchera de los Muertos, entre otras zonas de alta sismicidad.

Ante este panorama, Huérfano alentó a la ciudadanía a más que estar preocupados por la incidencia sísmica, a prepararse.

“Yo diría que no hay razón para estar preocupados en el sentido de que la preocupación no ayuda mucho. Lo que debemos es estar preparados, no preocupados. Preocupémonos menos y preparémonos más. ¿Eso que significa?, pues que tengamos nuestros planes familiares, planes a nivel laboral, del trabajo, planes gubernamentales por supuesto, ya que estamos en comienzo de administración. Así que las personas encargadas de manejo de emergencias tienen que tener esto muy en mente, que los temblores para nosotros realmente eso es parte habitual. Así como los huracanes, que hay una temporada que va de mayo a noviembre, los temblores no tienen temporada, pero en cualquier momento puede ocurrir un evento tal vez mayor como ya pasó en el 2020, que puede ocasionar daños, que puede ocasionar problemas. Por eso es que siempre la insistencia nuestra y la recomendación es mejorar la preparación de la Isla, a todos los niveles. Desde el nivel científico hasta el nivel comunitario”, manifestó.

De otra parte, Huérfano exhortó a la ciudadanía a seguir colaborando con la Red Sísmica, reportando los sismos sentidos, tanto en las redes sociales del organismo, como en su página oficial, Red Sísmica de Puerto Rico, donde cuentan con una herramienta para que la ciudadanía pueda dar cuenta de un sismo sentido.