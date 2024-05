Hasta ocho pulgadas de lluvia cayeron durante las últimas 24 horas en algunas zonas de la Isla, sobre todo en la región este, según confirmó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), por lo que los suelos se encuentran saturados y cualquier actividad de precipitación podría provocar inundaciones, ante lo que se mantiene en vigor la vigilancia de inundaciones para todo Puerto Rico.

Mientras que algunos cuerpos de agua como el Río Blanco de Naguabo, el Río Grande de Arecibo, el río Cañas de Mayagüez, Caonillas en Utuado, Cibuco de Vega Baja, entre otros, se encontraban “dentro del nivel de actividad” la noche del viernes, lo que los hacía propensos a salirse de su cauce en cualquier momento, aunque la actividad de lluvias sería menor durante la noche, y la madrugada del sábado, según explicó la meteoróloga Yidiana Zayas, del SNM. “En las horas de la noche deben esperar condiciones más tranquilas, en comparación con el día de hoy (el viernes). Ya en las horas de la mañana, se podrán observar algunos aguaceros más leves en lo que es el área este y en las aguas del Caribe, pero en las horas de la tarde de mañana esperamos nuevamente lluvia, quizás un poco menos en comparación a hoy, pero sí vamos a tener viento bien leve. Tenemos un campo de humedad todavía bastante amplio debido a esta vaguada, que nos ha estado afectando, así que esperamos otro día básicamente lluvioso”, destacó la meteoróloga.

“Ya los suelos se encuentran saturados, como bien se ha mencionado estos pasados días, así que cualquier acumulación adicional puede resultar en inundaciones, por esa razón, la vigilancia de inundaciones repentinas permanece hasta el domingo a las 6 de la tarde, porque cualquier lluvia adicional podría resultar en lo que son inundaciones un poco más rápido de lo normal”, añadió Zayas, quien sostuvo que el viernes se reportaron inundaciones en todas las áreas para las que el SNM emitió avisos y advertencias de inundaciones, que fue principalmente en la zona metropolitana.

En términos de precipitación y pulgadas de lluvias acumuladas, Zayas indicó que toda la isla vio “algo”, desde cantidades mínimas como media pulgada en algunas regiones, “hasta unos totales un poco más elevados, de entre 3 a 4 pulgadas de lluvia”. Añadió que los máximos se registraron en los pueblos de Luquillo, Fajardo, Humacao y Naguabo, donde cayeron entre 6 y 8 pulgadas de lluvia.

Zayas dijo que aunque la vaguada comenzará a alejarse del área local a partir de las 6:00 p.m. del domingo, seguiremos experimentando un patrón de mal tiempo por lo menos hasta mediados de la próxima semana, debido a la humedad sobre el área local. “Ese campo de humedad se queda con nosotros, así que cada día, cada tarde, tenemos probabilidad de que haya un cambio de temperatura. Tiene que haber lluvias”.

Añadió que los vientos van a permanecer leves, por lo menos el sábado y el domingo. “Al tener vientos leves, eso ayuda a que no haya mucho aguacero y que se queden sobre tierra, y básicamente permanecemos con bastante humedad por el resto de la semana. No vamos a tener esa influencia de la vaguada, pero sí vamos a tener la humedad, así que se esperan como quiera aguaceros, en menos cantidad, pero sí aguaceros, por los efectos locales y la humedad que tendremos en la zona”.

Por último, la meteoróloga instó al público a no bajar la guardia y sobre todo, a no exponerse al peligro. “Recomendamos al público, definitivamente a mantenerse informados en lo que son los pronósticos y si ve algún área inundada, por favor, ayúdenos en nuestras redes sociales. Nos pueden enviar esos reportes. Eso nos ayuda a nosotros a poder tener un mejor pronóstico. Y no arriesgarse, sobre todo, no arriesgarse. Si ve zonas inundadas, por favor, vire y no arriesgue su vida por estas inundaciones”.