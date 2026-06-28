Sobre 60 soldados del 77.º Batallón de Apoyo de Sostenimiento de Combate, de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos, acaban de partir desde Puerto Rico hacia una instalación de movilización en los Estados Unidos continentales, como parte de su preparación para una misión en el área de responsabilidad del Comando Central de los Estados Unidos, que incluye Medio Oriente y partes de Asia Central.

El 77.º Batallón de Apoyo de Sostenimiento de Combate tiene la misión de proporcionar las capacidades logísticas que permiten sostener las operaciones militares, incluyendo el transporte de personal y equipo, la distribución de suministros, el mantenimiento y otros servicios esenciales que garantizan que las fuerzas desplegadas puedan cumplir su misión.

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La movilización ocurre mientras el Comando Sur de los Estados Unidos desplaza personal y equipo desde Ceiba, Puerto Rico, en apoyo a la respuesta del Gobierno de los Estados Unidos ante la emergencia provocada por los terremotos en Venezuela.

Aunque ambas operaciones son independientes, reflejan la capacidad de Puerto Rico para respaldar simultáneamente múltiples misiones del Departamento de Guerra en distintos teatros de operaciones.

La movilización fue posible gracias a la coordinación logística realizada por el Centro de Preparación Logística de Fort Buchanan, cuya División de Transporte planificó y supervisó el movimiento del personal hacia su siguiente punto de preparación.

El costo del movimiento superó los $260,000, reflejando la magnitud de la planificación y los recursos necesarios para proyectar fuerzas militares desde Puerto Rico hacia el exterior.

“El movimiento de una unidad es un proceso deliberado. Una vez la unidad conoce su misión, nos contacta para comenzar la coordinación de su traslado. Dependiendo de sus necesidades, coordinamos vuelos chárter, transporte marítimo, autobuses u otros medios. Aunque muchas movilizaciones comienzan a planificarse con hasta un año de anticipación, estamos preparados para facilitar el movimiento de tropas hacia cualquier parte del mundo cuando la misión lo requiere”, expresó Earnest Dillon, quien es parte del equipo de la División de Transporte del Centro de Preparación Logística de Fort Buchanan.

El despliegue de los soldados de la Reserva demuestra el papel que desempeña el Fuerte Buchanan como facilitador de la preparación operacional de las fuerzas militares en Puerto Rico, proporcionando las capacidades logísticas que permiten a las unidades movilizarse de manera rápida y eficiente cuando son llamadas al servicio.

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“Cada despliegue exitoso comienza mucho antes de que un soldado aborde un avión. Comienza con la infraestructura, la planificación y la coordinación logística que hacen posible proyectar capacidades militares desde Puerto Rico hacia cualquier parte del mundo. Ese es el papel que desempeña el Fuerte Buchanan todos los días”, afirmó Carlos M. Cuebas, portavoz del Ejército de los Estados Unidos en Puerto Rico y jefe de Asuntos Públicos de la sede del Ejército en la región.

Cuebas añadió que “Mientras el Departamento de Guerra apoya la respuesta a la emergencia en Venezuela desde Ceiba, el Fuerte Buchanan permanece listo para facilitar futuras movilizaciones de personal y equipo en apoyo a cualquier misión que la nación requiera.”

Con un presupuesto anual que supera los $500 millones, el Fuerte Buchanan apoya a aproximadamente 15,000 soldados del Ejército Activo y de la Reserva, miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico, la Reserva del Cuerpo de Marines y la Reserva de la Marina.

La instalación sirve como una plataforma de preparación, asegurando que las fuerzas militares estén listas para desplegarse en cualquier momento y hacia cualquier lugar del mundo.