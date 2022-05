La familia de la doctora Amneris Colón Bosques está en medio de una contienda para conseguir los mejores tratamientos posibles para que pueda superar un diagnóstico de cáncer que recibió recientemente.

Y para ayudar con los altos costos, que han tenido que ir a buscar fuera de Puerto Rico, su familia y amigos tienen previsto llevar a cabo una caminata el próximo domingo 29 de mayo, desde las 11:00 a.m. desde el edificio de Plaza Quintana, en el barrio Capá de Moca (donde tiene la oficina de su práctica privada), a través de la PR-111, hasta el Aguadilla Mall, en Aguadilla.

La madre de dos se encuentra en Houston junto a su esposo, Edgar Quintana, donde comenzó su tratamiento. ( Suministrada )

Con la actividad, además esperan poder ayudar a la recaudación de fondos para cubrir el tratamiento que está recibiendo la pediatra de 36 años, y que, según comentó su esposo, Edgar Quintana, vía telefónica desde Houston, Texas, todavía no saben a cuánto ascenderá.

“Todo esto ha sido algo superbién rápido, en términos que el próximo lunes va a ser tres semanas de que nos enteramos del diagnóstico. De la primera sospecha básicamente hace exactamente tres semanas, que le hicieron el primer estudio, una endoscopía, donde cogieron una biopsia y esa biopsia reflejó que en efecto aparentaba tener un adenocarcinoma gástrico”, explicó Quintana.

Relató que luego siguieron visitas a dos hospitales en la Isla y un sinnúmero de otras pruebas. En el Centro Comprensivo del Cáncer, en San Juan, y más estudios confirmaron que tenía cáncer, “pero no podían determinar el estadío en que está la enfermedad”. Los mismos doctores del Centro le recomendaron “que viniéramos a los Estados Unidos” para que, “en base a lo que pudieran reflejar los estudios que le pudieran hacer acá, pues que pudiera tener opciones de un mejor tratamiento”.

Tras esa recomendación se fueron a Houston, a una institución especializada en el tratamiento de cáncer.

“Uno en la euforia, realmente lo que tiene en mente es buscar lo mejor para ella, y prácticamente ni piensas en las cuestiones económicas. Mucha gente, inclusive, colegas médicos de ella y eso, oncólogos, gente con conocimiento, nos recomendaron que viniéramos acá. No lo pensamos dos veces y vinimos”, comentó Quintana.

Pero una vez allá, “de los primeros escollos que tuvimos fue la cuestión económica”. De entrada, les informaron que su plan médico no cubría los tratamientos allá, “y no nos dieron muchas opciones, hasta nos dijeron que debíamos buscar otra alternativa en otro hospital, porque aquí no iban a poder trabajar con el plan y que nosotros no teníamos opción para ayudas ni nada de eso”.

Afiche de la actividad de recaudación de fondos para el tratamiento de Amneris Colon Bosques que se realizará el próximo domingo. ( Suministrada )

“En ese aspecto, pues la realidad es que nos han tratado un poquito duro”, lamentó.

“Pero nosotros les dejamos saber desde el principio que la intención por la que habíamos venido era por el bienestar de ella y porque nos habían hecho la recomendación, y que siempre y cuando estuviera al alcance de nosotros que nos dejaran saber”, agregó.

A fin de cuentas, accedieron a darle una cita con especialistas, que se realizó a principios de semana. Pero a mediados de semana, “desarrolló unos dolores nuevos, que tuvimos que venir de nuevo a emergencia. En esa segunda ronda de entrar en emergencia es que las cosas se han movido un poco”.

Agregó que “ya le hicieron finalmente el estudio que se supone le hicieran desde el principio, que era para determinar el estadío de la enfermedad. Y pues está algo avanzada. Pero la están tratando para cuestión de alimentarla bien y entonces la idea hasta ahora es comenzar tratamiento de quimioterapia esta semana”.

Quintana añadió que la información que tienen en cuanto al costo del tratamiento que recibirá su esposa allá es que tendrán que pagarlo todo ellos, y que es costoso.

“Gracias a Dios hemos tenido mucho apoyo de familia, amigos y demás, gente del pueblo que se han identificado con nosotros. Ellos mismo se ofrecieron a darnos la mano con el evento. Básicamente lo hemos dejado en las manos de Dios”, agregó, con tono de evidente preocupación.

Quintana aprovechó para enviar su más profundo agradecimiento a todas las personas que están ayudándolos de una u otra forma, y agradeció también de antemano a cualquier otra persona que se sume a ayudar.

“No tenemos una meta ni nada como tal, porque, pues, sabemos que cada cual hace lo que puede, y hasta dónde puede llegar. Y para nosotros, cualquier ayuda es más que suficiente”, agradeció Quintana, reiterando que no tienen todavía idea clara de cuánto costarán los tratamientos y la estadía en Houston de su esposa, quien es también madre de dos niños.

Si uste está interesado en ayudar a la doctora Amneris Colón Bosques, puede participar de la actividad del domingo 29, o si prefiere puede enviar su donativo a través de ATH Móvil al 787-923-3163, o a la cuenta de Banco Popular 085-621276.

Aunque se estableció también una cuenta de GoFundMe a beneficio de la pediatra, Quintana indicó que la misma ha tenido unos contratiempos que no sabe si se podrán resolver, por lo cual prefiere que se use la cuenta de banco o la ATH Móvil si deseaban hacer alguna donación.

“Queremos agradecer a las personas que desde el día uno han estado apoyándonos tanto emocionalmente, como con la disposición para que podamos contar con ellos. Y en ese aspecto, el que así lo desee y le sea posible cooperar con nosotros, le vamos a estar sumamente agradecidos”, reiteró Quintana.