Grupos ambientalistas y líderes comunitarios presentaron una petición formal al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS, en inglés) para exigir la designación y protección de un hábitat crítico para la paloma sabanera bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

La petición fue presentada por el Centro para la Diversidad Biológica, Sierra Club Puerto Rico, el Comité Despertar Cidreño, el Patronato Cidreño. Julio C. Colón, abogado de interés público, Frank S. González García e Hilda Díaz-Soltero.

“A pesar de que la especie fue clasificada en peligro de extinción en 1970 bajo la Ley federal de Especies en Peligro de Extinción (ESA), el gobierno federal nunca ha brindado la correspondiente protección de hábitat crítico necesaria para su recuperación, lo que ha llevado a la población a niveles catastróficos”, explicó Hernaliz Vázquez, directora de Sierra Club

PUBLICIDAD

Vázquez detalló que la paloma sabanera estuvo a punto de desaparecer en la década de 1930 debido a la deforestación y la caza. Aunque mostró una leve recuperación en años posteriores, el impacto de la crisis climática ha sido devastador.

“En 2017, tras el paso de los huracanes Irma y María, la población se desplomó de 11,984 individuos a tan solo 287 en 2024. Expertos estiman que hoy quedan apenas entre 55 y 200 aves en estado silvestre”, indicaron.

“Décadas de pérdida de hábitat, agravadas por huracanes cada vez más severos provocados por el clima, han llevado a esta especie a un punto crítico (…) otra gran tormenta podría significar su extinción. Proteger un hábitat crítico no es opcional, es esencial. Sierra Club Puerto Rico se une a sus socios de conservación para exigir medidas federales inmediatas para prevenir la pérdida permanente de esta especie endémica”, puntualizó.

Eliezer Colón, presidente del Comité Despertar Cidreño, por su parte, destacó que la designación de hábitat crítico “es la única forma de revertir este fracaso histórico”, estableciendo límites firmes y dándole a la especie endémica una oportunidad real de recuperarse.

“El USFWS ha constatado sistemáticamente que el hábitat fragmentado y cada vez más reducido de la paloma sabanera es un factor importante en el declive de la especie. La agencia también ha reconocido que las palomas podrían extinguirse si se mantiene la situación actual de baja reproducción y creciente depredación por parte de especies no nativas”, añadió.

Ragan Whitlock, abogado del Centro para la Diversidad Biológica, señaló que “es hora de que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre compense décadas de acción insuficiente, brindando finalmente las protecciones vitales que estas increíbles aves necesitan desesperadamente. Otro huracán podría significar la extinción de una especie tan cerca como la paloma sabanera. La agencia debe proteger los lugares donde viven estas aves antes de que desaparezcan para siempre”.

Grupos ambientalistas y la Universidad de Puerto Rico acordaron recientemente restablecer un aviario en el Recinto de Humacao. Un donante privado se comprometió a financiar, diseñar, construir y administrar un segundo aviario en Dorado, pero estos esfuerzos por conservar esta especie en peligro crítico de extinción solo tendrán éxito si el USFWS garantiza la protección de un hábitat crítico adecuado para la especie, tanto ahora como en el futuro.