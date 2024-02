Cerca de 350 familias del barrio Corea, de Dorado, participaron de la iniciativa de impacto comunitario de Somos Puerto Rico, que hoy distribuyó alimentos calientes y compras en esa comunidad, en coordinación con el Chef Iván Clemente y El Comedor de la Kennedy.

En lo que representa la cuarta y última temporada del proyecto de GFR Media, que desde 2021 ha dado visibilidad a los tesoros turísticos de los 78 municipios de la Isla, además de exponer las historias de éxito de numerosos boricuas, personal de la empresa se trasladó al sector para dar una mano a los necesitados.

El chef Iván Clemente, de 'El Comedor de la Kennedy', se unió a la iniciativa, durante la que se repartieron alimentos calientes a los participantes. ( Isabel Ferre Sadurni Photography )

“La comunidad de Corea en Dorado nos recibió con los brazos abiertos. Tenemos la misma emoción y el mismo ímpetu de que cada vez que llegamos a un pueblo podamos llevar ayuda. Es bonito”, dijo Anamalys Meléndez, gerente de Alianzas Estratégicas y Comunidad de GFR Media.

“Ya estamos en la recta final y nos alegra que lo que comenzó hace cuatro años y medio como una idea, se haya podido concretar, pero también nos da nostalgia porque es satisfactorio poder llegar y servir, esa es la parte más bonita de esta iniciativa”, agregó.

Al impacto de Dorado, se unió el municipio con el programa “Alcaldía en tu Comunidad”, donde el ejecutivo municipal Carlos López Rivera, estableció una mesa de diálogo para atender y canalizar las inquietudes de su gente.

“Es una felicidad inmensa porque esta es mi familia. Esta actividad es espectacular, yo estoy sumamente agradecido de Somos Puerto Rico porque han reconocido que Dorado es el paraíso de Puerto Rico, donde la gente viene para ser feliz”, expresó el ejecutivo municipal.

En tanto, los residentes de la comunidad se mostraron agradecidos con las ayudas.

“Son buenas estas actividades y hacen falta porque hay mucha necesidad. Esto hace falta que se haga por lo menos cada dos meses o cada mes porque la economía está subiendo y no se puede vivir así”, comentó Ana Agosto, quien lleva toda la vida residiendo en el lugar.

De igual forma se expresó Evelio González, vecino de la comunidad hace más de 20 años.

“Vine porque me dijeron por ahí que estaban dando ayudas y siempre hace falta. Las cosas están difíciles y cualquier ayudita es buena”, señaló.

Y para Luz María Pérez, esta actividad viene a sumarle una ayuda importante que no podía pasar por alto.

“Está buena. Vine porque mi vecina me dijo: ‘vente, vamos para allá’. Me hace falta porque no tengo ayuda de nadie, solo recibo el PAN (Programa de Asistencia Nutricional) y mis hijos que me pagan la luz y el agua. Al lado de donde vivo hay un supermercado y uno no puede ni comprar”, confesó.

Además de estas ayudas, el personal de la Oficina para el Manejo de Emergencias Municipal realizó pruebas de azúcar y toma de presión a los asistentes. Asimismo, empresas como Claro, Holsum y Selectos dijeron presente con sus productos y servicios.

La iniciativa de “Somos Puerto Rico”, en su cuarta temporada, arrancó la semana pasada y cubrirá los atractivos y tesoros en los pueblos de Dorado, Sabana Grande, Caguas, Mayagüez, Humacao, Maricao, Toa Alta, Lares, Aibonito y San Sebastián.

Con estos 10 pueblos, el proyecto concluye la encomienda de recorrer el 100X35, para dar paso a la iniciativa del Junte Boricua, que promoverá más de 100 eventos alrededor de la Isla con miras a atraer 50,000 boricuas adicionales entre los meses de mayo a agosto de este año.

Para información adicional, acceda www.junteboricua.com.