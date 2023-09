Decenas de guayanillenses dieron la bienvenida al equipo del proyecto Somos Puerto Rico de GFR Media, a través de un evento que juntó a ciudadanos de tres comunidades: Magas Abajo y, residenciales Bahía y Padre Nazario.

Estos recibieron alimentos calientes, compras y una serie de servicios que permitieron el encuentro entre vecinos y atender situaciones particulares en un ambiente fraternal, realizado este jueves en la cancha bajo techo del residencial Bahía.

Milagros Santos Torres de 74 años, destacó que, “la actividad ha estado buena. Me alegro de que la hayan traído cerca de mi casa y me alegra poder ver a mucha gente que conozco. Nos trajeron comida y algunas cositas”.

PUBLICIDAD

La fémina residente en Magas Abajo también elogió el destaque dado a su barrio, mediante un reportaje que contó parte de su historia y la gesta de sus líderes comunitarios.

“Salió la bandera de nuestro barrio en portada. Me emocioné tanto que ya lo recorté para ponerlo en un marco. Y al señor que vende billetes, Ariel Santiago Rivera, lo conozco hace muchos años. Cuando intenté sorprenderlo, me dijo que ya le habían llevado el periódico”, confesó.

Mientras que, Misael Rodríguez López, presidente del Consejo de Vecinos del Residencial Bahía, resaltó que, “esta actividad ayuda también a la gente porque las distrae un poco y, es una ayudita a la comunidad, especialmente para la gente de la tercera edad”.

“Esto es bueno para la comunidad, porque también hablamos sobre las necesidades que tenemos, especialmente la situación de los techos porque se filtra mucha agua y aquí hay mucha gente de edad avanzada. Es bueno que traigan los servicios de orientación porque así, la gente se prepara”, manifestó el guayanillense de 67 años.

Entre las mesas de servicio desplegadas en este sector, estaba la empresa Holsum con su osito Bimbo, que llevaron galletas y bizcochitos. Igualmente, asistió la gente de Claro, Triple-S y Yaucono, que compartió café recién colado con la comunidad.

“Es bueno porque uno se divierte y conoce a las personas que nos visitan. Además, podemos compartir con otras comunidades y recibir los servicios que nos traen”, expresó Johnny Castillo Santos del barrio Magas Abajo.

Otra de las dinámicas fue la repartición de comida caliente, confeccionada por El Comedor de la Kennedy que compartió “arroz con pollo, habichuelas con calabaza y jamoncito y vegetales”.

PUBLICIDAD

“Esto es un regalo, son oportunidades que nos dan para hacer lo que amamos hacer, que es servir. La necesidad que tiene nuestra gente es bien drástica y pasa en el norte y en el sur que, de momento tienen para alimentarse y, de momento no tienen. Por lo menos, estamos presente para el que tenga necesidad que vaya y no lo piense”, expuso Luz Mercado Laboy, integrante de la organización sin fines de lucro.

“El Comedor alimenta 2,000 niños y 3,500 ancianos a la semana. También estamos impactando 90 égidas. Son casi 4 millones de libras de comida al mes que repartimos, además de los estudiantes universitarios”, recordó.

Al agradecer por los alimentos recibidos, Ruth Delia Vega Ortiz del residencial Padre Nazario, recalcó que “hay mucha necesidad”.

“Esta actividad es muy buena, deben darse más seguido. Yo no trabajo, yo no cojo seguro social y, sobrevivo con los cupones y una ayuda monetaria de $100 del programa TANF (Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas), pero siempre comparto porque Dios me ayuda siempre”, confesó la mujer de 65 años.

Igualmente, se mostró complacida con los reportajes de su pueblo, realizados por el equipo de Somos Puerto Rico.

“Me encontré ese periódico, Somos Guayanilla y, vi en la portada, a un amigo de mi clase graduanda del 77. Esto es muy bueno para nuestro pueblo”, señaló.

De otra parte, Anamalys Meléndez Rolón, gerente de Alianzas Estratégicas de GFR Media, subrayó el apoyo recibido en la llamada ‘tierra de Agüeybaná’.

“Estamos muy agradecidos de que nos han recibido con las manos abiertas y, dentro de todo (lo que han pasado), huracán María, temblores, pandemia y le notas a la comunidad esa necesidad que tienen. Traemos comidas calientes y compra para poder aportar un poquito a estas familias”, esbozó.

“El calor humano y la gente nos recibe siempre con mucho amor. Siempre me voy tan satisfecha de poder llegar y aportar a otros lugares. Es importante resaltar la colaboración de los municipios, en este caso Guayanilla que, nos ha facilitado nuestra labor de identificar las necesidades de las comunidades para poder traerles un poco de alivio y alegría”, concluyó.