La segunda temporada del proyecto Somos Puerto Rico llegó hoy hasta Yabucoa, para continuar así su recorrido por la Isla y, hasta la “Ciudad de los Azucareros” también llegó la “influencer” Lari Poppins, quien fue protagonista de una divertidísima entrevista en donde el público disfrutó de su inigualable carisma.

El evento, que tuvo como escenario la Concha Acústica de Yabucoa, dio inicio a las 4:00 de la tarde. Allí, en “Un cafecito con…”, el periodista de GFR Media, Jomar Rivera, dialogó con Larissa Dones acerca de cómo la popular “influencer” se dio a conocer en las diferentes plataformas de redes sociales. La joven estableció que su talento verdaderamente es “innato”, pero también se ha educado para poder desarrollar su carrera como actriz, que es su principal enfoque.

“Desde muy corta edad siempre me ha encantado hacer reír, siempre he sido una payasa, siempre salía con un chiste en mi casa porque veía la reacción que causaba en la gente hacer reír y me encanta sacar una sonrisa. Siento que es algo para sanar, para ayudar, para alivianar las tensiones”, reconoció Dones.

Además de actriz, comediante y estrella de las redes sociales, hace unos años, Larissa fue reina de belleza y llegó en el cuadro de las 10 finalistas de Miss Universe 2013, pero su paso por el mundo de los certámenes lo que hizo fue afirmarle que la seriedad no es lo suyo, y le ayudó a conocer cuál era su “verdadero camino que es la actuación… Eso es lo mío”, afirmó Dones, quien estudió teatro en la Universidad de Sagrado Corazón (USC) y también tomó talleres en México y Ecuador.

Esa preparación académica asegura le ayuda a desarrollar su contenido en redes sociales, pues se encarga de correr todas las bases, desde la creación de sus guiones hasta la edición.

Sin embargo, Poppins asegura que su explosión en las redes sociales se dio con el video de “Yo Perreo Sola”, el que se fue viral, gracias a que Bad Bunny lo publicó en su página.

“Me cambió la vida literalmente. Cuando escuche la canción de “Yo Perreo Sola” me sentí identificada y fue como que ¡wow! tengo que hacer este video de una manera bien particular porque no fue sexy ni nada, fue gracioso, y Bad Bunny lo publicó en su página y ahí mucha gente me empezó a seguir y después que me llegaron esos seguidores dije: “tengo que seguir metiéndole””, recordó.

A pesar de su gran auge como “influencer”, Lari Poppins desea seguir desarrollando su talento a través de la actuación.

“La actuación es lo mío. Sí, me he abierto muchas oportunidades a través de las redes sociales y yo estoy agradecida de que ese sea mi trabajo. Eso para mí es un sueño. Pero la actuación como tal, poder trabajar en películas, en series, ese es mi camino. Si voy a tomar unas decisiones que me lleven a eso y si Dios lo quiere, y si ese es el plan que me tiene la vida, pues para allá vamos”, admitió la joven actriz, quien dijo estar cocinando un nuevo proyecto con un grupo nuevo de teatro, donde tendrá unos shows semanales que asegura será “un reto nuevo porque nunca he tenido que montar un show semanal”.

La “influencer” exhortó a quienes sueñen con seguir sus pasos y dedicarse a las redes sociales, que se atrevan a seguir sus anhelos.

“Lo primero que podría decir es que se lancen porque yo por mucho tiempo me aguantee. Yo tenía muchas ideas para las redes sociales y quería buscar mas oportunidades, pero no me atrevía a subir un video mío porque pensaba en lo que pensaban los demás…Buscando la perfección y la perfección no existe y segundo hay que tirarse y aprender en el proceso. Así que se lancen y que se informen. Yo siempre estoy tratando de educarme, buscando información”, culminó

Además de esta divertida entrevista, quienes asistieron al evento pudieron disfrutar de diferentes ofrecimientos tales como feria de artesanos, quioscos, clínicas de salud y un gran cierre con la presentación musical del grupo Plenéalo, que puso a bailar a los presentes.

Residentes pudieron disfrutar también de los diversos ofrecimientos en la plaza pública de Yabucoa. ( David Villafañe Ramos )

A su vez, previo al evento, “Somos Puerto Rico” y El Comedor de la Kennedy visitaron la Urbanización Santa María, Distrito 5 para hacer una entrega de almuerzos y compras a cerca de 250 personas.

Mientras, en horas de la mañana, el periodista Jomar Rivera, visitó la Escuela Superior Teodoro Aguilar Mora y llevó una charla a estudiantes del undécimo grado. En dicha conferencia, el creador de contenido de las secciones de entretenimiento y estilos de vida, compartió sus experiencias como creador de contenido y aconsejó a los jóvenes a ver la carrera del periodismo y el empresarismo como alternativas para su futuro.

Jomar Rivera ilustra a los estudiantes sobre la importancia de mantenerse informados sobre el acontecer norticioso del país. ( David Villafane/Staff )

Estos eventos forman parte de “Somos Puerto Rico” , un proyecto que busca resaltar la historia, cultura, atractivos turísticos y la gente buena de nuestros pueblos; dándole visibilidad a historias de éxito de nuestra gente desde distintos rincones de la Isla.

La iniciativa comenzó en el 2021 con una ruta por 10 municipios de la Isla para destacar las bellezas de nuestros pueblos, su historia, sus atractivos turísticos y, sobre todo, su gente. Y, este año “Somos Puerto Rico” retomó la encomienda con una segunda temporada de este hermoso proyecto que pretende impactar otros 29 municipios de los que ya han sido parte: Ponce, Santa Isabel, Peñuelas y Yabucoa.

Así, “Somos Puerto Rico” llegó al corazón del pueblo yabucoeño y dejó su huella en la tierra de “Los Azucareros”.