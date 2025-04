Las copiosas lluvias del fin de semana provocaron inundaciones y otros problemas a través de Puerto Rico, que a su vez generaron situaciones que llegaron a poner en riesgo a personas, y requirieron la intervención de recursos de manejo de emergencias.

Uno de los sucesos fue el caso de tres ciudadanos que quedaron atrapados en su vehículo durante una inundación en Cabo Rojo y fueron rescatadas por agentes de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) y la Policía Municipal de Cabo Rojo.

De acuerdo con el alcalde de Cabo Rojo, Jorge Morales Wiscovitch, este domingo se había calmado la lluvia y no se reportaba ningún incidente adicional.

PUBLICIDAD

“Hoy (domingo), gracias a Dios, aunque llovió un poquito se detuvo el agua y ha estado todo tranquilo. Ayer (sábado) pues se reportaron de cuatro a cinco pulgadas en poco tiempo, lo que ocasionó inundaciones en la PR-100 y en algunos sectores que, tradicionalmente, ocurre el agua subió. Pero en la PR-100 el agua entró a los negocios del ‘shopping’, en el local de los chinos, en el instituto del cáncer y la imprenta Rivera Digitals. Luego el agua bajó y todo se mantuvo tranquilo, pero esos tres negocios sufrieron la entrada de agua. Y vieron las fotos del auto, una persona entendió que tal vez podía pasar, pero estaba profundo y fue rescatada por la defensa civil (OMME) con la ayuda de la Policía Municipal y Obras Públicas”, detalló el alcalde a Primera Hora.

De acuerdo con la descripción del incidente del rescate, una pareja y su hija de 9 años intentaron cruzar una marginal inundada en la PR-100, pero quedaron atrapados en su vehículo Toyota Four Runner en medio de las aguas.

Mientras intentaban pasar, el agua comenzó a entrar al vehículo. Tras una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, se activó el personal de Rescate del Municipio. Sin embargo, los efectivos de la Policía Municipal fueron los primeros en llegar al lugar y se lanzaron al agua para socorrer a la familia, logrando sacar a la menor del vehículo.

Acto seguido, llegó personal de la OMME y lograron sacar a salvo al padre y la madre de la menor. Todos resultaron ilesos. El vehículo fue pérdida total.

PUBLICIDAD

En torno a los negocios afectados, el alcalde especificó que “se mojaron algunas cajas que estaban en el piso” de los establecimientos.

“En el instituto del cáncer no pude entrar, pero entiendo que también se le metió la misma cantidad de agua”, indicó Morales Wiscovitch, agregando que probablemente los negocios tuvieron pérdidas de algunos miles de dólares.

Al otro lado de la Isla, en Humacao, donde estuvo vigente una advertencia de inundaciones en horas de este domingo, las brigadas municipales atendieron un deslizamiento de tierra en la carretera 908, cerca del límite con Las Piedras.

Asimismo, en el centro de la isla, en Morovis, en la urbanización Brisas del Río, los residentes tuvieron que lidiar con la inundación de las calles y sus casas, aunque en ese caso se trata de un problema recurrente con cada lluvia fuerte, que se cree que responde a la canalización de una quebrada cercana hacia una alcantarilla.

Más allá de los incidentes anteriores, el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Ángel Jiménez Colón, indicó que tanto esa agencia como las Oficinas Municipales de Manejo de Emergencias (OMME) están activas a través de todo Puerto Rico y se han atendido diversas situaciones.

Repasó que, además del rescate en Cabo Rojo, también hubo un incidente en San Sebastián, “de dos féminas que estaban en Gozalandia, que cruzaron (al otro lado del río) y, al subir el cauce, quedaron que no pudieron en el momento regresar para atrás, pero también el personal de la OMME de San Sebastián logró asistirlas”.

PUBLICIDAD

En Naguabo, hubo otro incidente con unas personas en la carretera PR-31, “debajo del puente del expreso, el agua estaba por encima de cauce, encima de la vía, no pudieron pasar y la OMME tuvo que asistirlos”.

Asimismo, “en Aibonito hubo un incidente donde las corrientes de agua afectaron una residencia, la OMME los asistió, hicieron una zanja y lograron subsanarlo”.

También hubo otro incidente en Isabela, no necesariamente relacionado con las lluvias, de un turista “que estaba haciendo el trayecto hacia una de las cuevas, y se desorientó, salió del camino, activó el 9-1-1, pero siempre estuvo localizado porque el geolocalizador del teléfono nos estaba dando las coordenadas y llegó personal hasta donde él y lograron traerlo a salvo”.

NMEAD reportó, además, deslizamientos de tierra en Cayey, en la carretera PR-1, situación que fue atendida por la OMME.

El comisionado celebró que, a pesar de que se habían reportado varios incidentes, no había desgracias que lamentar, “gracias a Dios, a la pronta respuesta, y como todo el personal está activo, igual que el fin de semana pasado”.

Jiménez Colón aprovechó para resaltar que, al igual que el fin de semana anterior, el Servicio Nacional de Meteorología ha estado emitiendo boletines avisando sobre las lluvias, y también mantiene una comunicación directa con NMEAD y las OMME.

“Todos los terrenos están saturados. Cualquier evento de lluvia, por menor que sea, puede y están causando deslizamientos de terrenos. Ante eso, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) activa todos los componentes de los negociados, y a su vez en ese plan de acción se activan las Oficinas Municipales de Manejo de Emergencias que son los que hacen esa respuesta inicial. Están todos los componentes atendiendo todas las situaciones”, comentó.

PUBLICIDAD

A hacer caso

Sin embargo, pese a los avisos y la constante exhortación de las autoridades al público para que no corra el riesgo de pasar por áreas inundadas, comoquiera siguen ocurriendo sucesos en los que tienen que rescatar a personas cuya vida se pone en riesgo por no seguir esa recomendación, tal como ocurrió el fin de semana pasado, y ahora en este.

“Nuestra responsabilidad siempre va a ser emitir la información correcta a los ciudadanos, y nosotros siempre vamos a estar haciendo el llamado a los ciudadanos, recordándoles que si ve un cuerpo que pasó por encima de su cauce y está ocupando la vía pública, que no pasen. ¿Y por qué? Porque es que los ciudadanos, aunque vea que eso está llanito, el ciudadano no tiene la capacidad de ver cuánta presión de agua está generando, cuánta presión hidráulica está generando ese río en esa vía pública”, comentó. “Por eso siempre vamos a hacer el llamado a los ciudadanos, vamos a ser enfáticos, a que no intenten pasar una vía que vea que está ocupada por un cuerpo de agua que se salió de su cauce”.

Insistió en que, en muchos de los casos, los ciudadanos, pese a que han escuchado las advertencias, creen que pueden pasar con sus vehículos por las áreas inundadas.

“No, nuestro llamado es a que no pasen, para evitar desgracias. Porque cuando vemos los eventos, podemos notar que… los vehículos no están hechos para transitar por vías públicas cubiertas por agua. Los vehículos son vehículos, no son botes. A veces, cuando vemos, no necesariamente es la corriente de agua la que afecta el vehículo, es que la profundidad que tiene el ciudadano no tiene la capacidad de estimarla, y automáticamente el vehículo deja de funcionar y la persona queda varada. El vehículo se apaga y por más que quiera no va a prender. Por eso es que, como el ciudadano no tiene la capacidad de ver qué profundidad tiene eso ni la presión hidráulica que está generando, el llamado siempre va a ser a que no intente cruzar esa vía pública que está ocupada por agua en ese momento”, insistió.

PUBLICIDAD

No obstante, Jiménez Colón resaltó que “si evaluamos la cantidad de casos que estamos atendiendo, para los cuerpos de agua que están ocupando carreteras, tengo el optimismo de decir que el mensaje está llegando. Están disminuyendo los casos, y podemos ver que cada vez más siguen siendo menos los casos que estamos atendiendo. Queremos que no sea ninguno, pero cuando se hace un análisis ponderado y responsable, se va a dar cuenta que el mensaje que las autoridades están llevando está llegando y está calando en los ciudadanos porque se están reduciendo los casos. Estamos viendo resultados efectivos, y eso es lo que buscamos, porque si el resultado es efectivo, vamos a salvar más vidas”.

Seguirán las lluvias

Tomando en cuenta que el pronóstico para las próximas horas y días apunta a que la lluvia continuará al menos hasta el próximo miércoles, y que los cuerpos de agua están bastante altos y los terrenos ya saturados, el comisionado exhortó a la ciudadanía, una vez más, a “que estén pendientes a los informes del tiempo; que si ven que un cuerpo de agua está ocupando una vía pública, no trate de pasar; y que estén pendiente a la vías, igual que a las Oficinas Municipales de Manejo de Emergencias, que están emitiendo mucha información sobre dónde están ocurriendo deslizamientos de terreno, que traten de evitar esas vías”.

Por último, envió también el mensaje a la gente de que “cualquier situación de emergencia que puedan ver la reporten rápidamente al 9-1-1, que automáticamente que se genere esa llamada todos los componentes de seguridad pública se van a activar para atender cualquier situación”.

Según ha indicado el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, las condiciones lluviosas continuarán afectando a todo Puerto Rico al menos hasta el próximo miércoles.