Aún con las dificultades que enfrenta por más de nueve años tras quedar sin capacidad para mover su cuerpo, Sterling Nieves sigue firme en querer convertirse en un comerciante y dar la mano a los más necesitados, pese a que esas metas, para muchos, se vean imposibles por su condición actual y no contar con el respaldo de su familia de sangre.

Nieves sufrió a los 14 años un accidente mientras estaba con unas amistades en la playa Crash Boat de Aguadilla. Ese incidente desgraciado cambió su vida por completo tras quedar cuadripléjico. Pero el panorama se complicó más cuando comenzó a vivir por su cuenta a los 19 años tras perder contacto de sus padres y tres hermanos.

PUBLICIDAD

“No es nada fácil, en algunos momentos, uno se desmotiva, se disgusta hasta de la vida, y piensa tomar decisiones que no son buenas”, expresó el joven de 22 años, desde una silla de ruedas eléctrica que controla con el aliento.

No obstante, el aguadillano aseguró a Primera Hora que los retos que encara en su día a día nunca ha nublado sus intenciones de seguir hacia adelante, y que no se ha quedado solo, pues sus vecinos se han convertido en su familia inmediata.

“Yo, en realidad, le digo a todo el mundo que trate siempre de estar positivo, que no hay nada mejor que ver las cosas por su lado bueno, y tarde o temprano, Dios bendice a uno”, aseguró.

Nieves aseguró que comenzará en agosto a estudiar administración de empresas en la Universidad Ana G. Méndez (UAGM), donde aspira a conseguir las herramientas para ser dueño de su propia línea de moda motivacional, proyecto que busca darle rienda suelta en el futuro.

Además, el joven anhela estudiar derecho para ayudar tanto a quienes lo atendieron en sus momentos más críticos, así como otras personas que viven una situación similar a la suya.

“Yo pienso que nada que tú hagas con el mal va a tener algún logro. Hay que hacer las cosas bien para que uno pueda tener logros en la vida”, puntualizó.

Ahora, para convertir sus aspiraciones en realidad, el joven manifestó que necesita de la solidaridad del pueblo para contar con un servicio de transportación confiable, recursos que le permitan movilizarse en su hogar y asistentes para atender sus necesidades básicas los siete días de la semana.

PUBLICIDAD

Llueven las donaciones para Sterling

Sin embargo, el joven no sabía que el pueblo iba a responder… ¡y cómo lo hizo!

El apoyo que le hacía falta para vivir dignamente y progresar llegó ayer a través de una multitud de donaciones de personas y entidades que decidieron creer en sus sueños.

Las ayudas se dieron a conocer durante el segmento “Revive la Esperanza” del programa “Día a día” (Telemundo), que cuenta con el apoyo de MCS Foundation y Primera Hora.

La presentadora Dagmar le dio la noticia a Sterling que la organización sin fines de lucro de la aseguradora de salud compró los equipos necesarios para convertir su futuro hogar en una “residencia inteligente”, además de los artículos para movilizarse en su nuevo espacio.

“Me siento bien, algo ansioso y nervioso, pero bien”, respondió el joven, todavía conmovido minutos después de enterarse de la respuesta del país a su petición.

Asimismo, el joven tendrá el apoyo de la Fundación Super Héroes, para brindarle asistencia de alimentos diarios, servicios psicológicos, coordinación de servicios y enlace. También, el Programa de Asistencia Tecnológica del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico proveerá asesores y servicios de instalación de equipo inteligente para convertir la residencia en un hogar para personas con movilidad asistida.

“Anteriormente, pasé muchos dolores de cabeza y necesidades, las cuales pensaba que nunca iba a salir de eso, y al ver los cambios y mejorías, me llenan de mucha felicidad”, destacó.

“Anteriormente, pasé muchos dolores de cabeza y necesidades, las cuales pensaba que nunca iba a salir de eso, y al ver los cambios y mejorías, me llenan de mucha felicidad”, destacó Sterling Nieves, quien recibió donativos para ayudar a ser más independiente. ( VANESSA SERRA DIAZ )

Ayudas diversas

Nieves contará también con la coordinación de ayudas médicas y nutricionales, equipos médicos y baterías eléctricas y una cubierta especial del Departamento de Salud, así como transportación de citas médicas gratuitas de parte de la empresa Transcita.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el joven recibirá acomodo razonable para remodelar un apartamento con las necesidades de residentes con movilidad asistida del Departamento de la Vivienda, así como la instalación de una malla para evitar que las palomas invadan en el área de la cancha de baloncesto y verja para separar el área recreativa.

Además, el Departamento de la Familia proveerá un ama de llaves por cuatro horas diarias, así como beneficios del Plan de Asistencia Nutricional (PAN) y Asistencia Temporera para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) además de enseres electrodomésticos, como una estufa, una nevera y un acondicionador de aire.

También, tras una petición de Nieves para darle algo a cambio a su familia elegida, el Departamento de Recreación y Deportes proveerá limpieza de la cancha de baloncesto, arreglo de canastos, y mano de obra para pintar los espacios recreativos del residencial público.

Igualmente, la empresa Muralista Flavor ofrecerá sus servicios para desarrollar proyectos artísticos con la comunidad, mientras que Lanco regalará pintura para embellecer las areas recreativas con la comunidad.

Entre otras donaciones, Nieves recibirá servicios de reparación de sillas de rueda de Axis Health Care, teléfono celular y tabletas compatibles en T-Mobile, asesoría de manejo de emociones de la life coach Yalice Vega, tutorías de equipos de tecnología de la empresa Lockheed Martin, coordinación de las ayudas gubernamentales y privadas de la Oficina del Gobernador, asistencia de ayuda médica y transportación para eventos especiales del Municipio de Aguadilla, y hasta una beca estudiantil en administración de empresas y equipos electrónicos de la UAGM.

PUBLICIDAD

Sin embargo, las donaciones no quedaron aquí, dado que Nieves recibirá batidas nutricionales de Abbott Nutrition, asistencia de Rehabilitación Vocacional, apoyo de las alcaldías de Camuy y Moca para transportación de citas médicas.

Además, el joven recibirá mentoría del juez del Tribunal de Apelaciones, Roberto Rodríguez Casillas, así como asesoría del director ejecutivo interino de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), Juan José Troche Villeneuve.

La presentadora de Día a Día, Dagmar Rivera, recibió a Sterling Nieves en el segmento "Revive la esperanza", un proyecto en colaboración con Primera Hora y MCS Foundation. ( Vanessa Serra Díaz )

¿Qué hace falta?

A pesar de la lluvia de donaciones recibidas, todavía queda mucho por hacer para garantizar que Nieves tenga una vida digna y plena a largo plazo, aseguró Soammy Acevedo, directora de la Fundación Super Héroes.

Según la patóloga del habla y lenguaje, el hombre de 22 años necesita una ama de llaves que pueda atenderlo al menos ocho horas al día, así como un asistente que cubra todas sus necesidades básicas, como la alimentación y la higiene personal.

“Sterling va a necesitar alguien que lo ayude a prepararse por las mañanas para asistir a la universidad, necesitará compañía dentro de la universidad, aunque entendemos que Ana G. Méndez va a cubrir eso. Necesita a alguien que esté los fines de semana, alguien que lo alimente, alguien que le pueda hacer compañía para hacer compras, para ir al supermercado”, destacó.

Asimismo, Acevedo sostuvo que la persona interesada en asistirlo necesitará tener disponibilidad los siete días de la semana, días feriados incluidos.

“Durante los fines de semana, él está solito y se vale de la misericordia de los vecinos, amigos, de gente que vaya y le dé un plato de comida, y nosotros hicimos para que, entre amistades mías y de otros, le llevaramos comida todos los días y recibió tanta comida, gracias a Dios, ¿Pero quién se la da? Lo ven, está vulnerable, y no se atreven a darle la comida. Él necesita una persona que él pueda enseñarle cómo él come, cómo se acomoda”, explicó.

PUBLICIDAD

Además, Acevedo aseguró que Nieves requerirá donaciones para cubrir los servicios de asistencia que le hace falta.

“Esto no es un lunes a viernes, nosotros llegábamos allí, y nos percatábamos que él no comía un día entero. Él no tiene sus manos para comer. Sencillamente, él necesita compañía para ayudarlo a ser útil”, apuntaló.

Quienes interesen proveer sus servicios de asistencia, pueden enviar su información a sterling.superheroes@gmail.com. Y si usted quiere ayudar a Sterling con alguna ayuda financiera, puede hacerlo a través de ATH Móvil al 787-560-2669.