Unos $70 millones están aún disponibles para que empresarios que sufrieron daños y pérdidas por los huracanes Irma y María puedan recibir subvenciones de hasta $50,000 a través del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (BDE).

Así lo dejó saber el presidente de esa institución financiera, Luis Alemañy González, durante una ceremonia en Bayamón, en la que entregó cheques a varios empresarios, así como un cheque simbólico al municipio por más de $1.4 millones que representa el monto total que han recibido empresarios de Bayamón, a través de 34 solicitudes hechas al BDE.

Alemañy detalló que estos fondos tienen un tiempo limitado, en este caso le quedan seis meses de vigencia, y exhortó a los empresarios que puedan calificar para este programa a hacer su reclamación antes del 31 de diciembre próximo. Explicó que para hacer su solicitud pueden hacerlo a través del portal cibernético del BDE.

Agregó que los fondos son parte del Programa de Pequeñas Empresas, que opera con fondos CDBG-DR, y de los que el BDE es un recipiente.

Explicó que una parte de esos fondos va dirigida particularmente “al empresario que tuvo pérdidas en los huracanes Irma y María, al empresario que no se levanta de una crisis para caer en la otra. Ese es usted, empresario, que necesita ayuda, y para eso existen estos programas federales, que es un dinero que no hay que devolver”.

Hasta este mes de agosto del 2021, el BDE había desembolsado sobre $39 millones a cerca de 1,000 empresarios como parte de este programa, en su mayor parte en los pasados seis meses.

“Todavía queda dinero por entregar. Exhorto al empresario que no ha sido recipiente, que no se han beneficiado de esta subvención, a que se muevan a solicitarla. Son casi $70 millones que quedan todavía pendientes por distribuir. Dinero que no se utilice, dinero que hay que devolver”, afirmó Alemañy.

“Si usted tuvo una necesidad o tiene una necesidad en este momento, y usted puede demostrar que durante los huracanes Irma y María usted tuvo pérdidas, estamos hablando que es cuestión de someter sus planillas 2016, 2017, 2018, algo bien sencillo, y usted puede ser subrecipiente de este dinero hasta $50,000”, reiteró.

Alemañy indicó que el BDE está haciendo acuerdos y coordinaciones con municipios, gremios y organizaciones para poder llevar orientaciones a todos los rincones de la Isla y así poder asistir con la subvención federal a empresarios de todo tipo.

El directivo explicó que, incluso si el negocio cerró luego de los huracanes y empezó o pretende empezar a operar otra vez, puede solicitar estos fondos si cumple con los requisitos y puede demostrar que estaba operando y tuvo pérdidas con los huracanes.

Sin embargo, resaltó que cualquier comerciante o empresario tiene que tener su negocio en cumplimiento con todo lo que exige la ley, para poder recibir esta subvención y cualquier otra que pueda reclamar.

Mientras, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, así como varios empresarios y comerciantes recipientes de la subvención, celebraron la ayuda recibida a través del BDE.

“Luego de un desastre como el de María, y todo lo que nos ha pasado con la pandemia, la llegada de fondos federales, se habla mucho de la misma, y de la gran cantidad de fondos federales que iba a llegar a Puerto Rico. Pero nunca se hablaba que esas ayudas iban a ir llegando poco a poco y que había que entonces cumplir con una serie de pasos, requisitos y parámetros que establecen todos estos programas federales, y no es hasta recientemente que estamos viendo como están explotando todas esas ayudas, todas esas semillas que comenzaron luego de María”, sostuvo el alcalde de Bayamón, agregando que no fue hasta unas tres semanas que les aprobaron todos los proyectos de la Agencia Federal de Manejo de Emergencia (FEMA), excepto dos, para poder entonces lanzar todos los procesos de subastas para los proyectos de reparaciones.

“Y en el caso de las ayudas de CDBG directamente, hoy es otro ejemplo de cómo se empiezan a beneficiar todos los comerciantes de Puerto Rico, en este caso los de la ciudad de Bayamón”, afirmó Rivera Cruz.