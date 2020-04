A medida que se han endurecido las restricciones del toque de queda y la gente mantiene el distanciamiento social, las compras en línea se han disparado en los supermercados que ofrecen este servicio, pues comprar por internet es una opción para quienes no pueden salir de sus casas por razones de salud o para protegerse contra el peligroso COVID-19.

Cadenas de supermercados le pidieron hoy a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que flexibilice las restricciones impuestas durante la emergencia y les permitan despachar los pedidos de la gente, que se han triplicado en muchas de las tiendas de comestibles. Los comerciantes sostienen que este servicio de entrega representa un alivio a las largas filas de compras.

La cadena SuperMax le envió una carta a la gobernadora solicitándole que les permita entregar las órdenes de compra en línea, después del toque queda, entre 6:00 a.m. a 11:00 p.m. todos los días.

“Nos gustaría poder entregar desde las 6:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche todos los días, independientemente de si hay toque de queda o no. En este weekend, que estamos cerrados, viernes, sábado y domingo, que podamos seguir entregando órdenes porque entendemos que eso no violenta el espíritu de lo que es la orden del toque de queda, la gente no saldría y nos ayudaría a alimentar al País”, dijo el presidente de SuperMax, José Revuelta.

“Tenemos las guaguas, los sistemas, empleados y es una pena que durante esas horas no podamos maximizar la utilización (del servicio). Estamos recibiendo llamadas de personas que nos piden que le demos el servicio a personas mayores que no se deben exponer o que están enfermas. Realmente tenemos muy pocas horas para hacer la labor y quisiéramos expandir el horario. Ahora paramos a las 6:00 de la tarde para que les dé tiempo a los choferes de las guaguas a llegar a su casa antes del toque de queda”, sostuvo el empresario.

Dijo que en esta cadena las compras en línea se han triplicado y que no dan abasto para suplir la demanda. “Ahora mismo la demanda es enorme y el aumento de horario no va ayudar. No creo que la podamos satisfacer completa, pero nos va a dar la oportunidad a llegar a miles de familias que no le estamos llegando actualmente”, indicó Revuelta en entrevista telefónica con Primera Hora.

Explicó que en febrero de 2018 comenzaron a ofrecer este servicio mediante el cual el cliente coloca su orden en la página de internet del supermercado y, dependiendo del zip code, le asignan el servicio a una de las tiendas. “Tenemos el servicio en la gran mayoría de las tiendas”, indicó.

La compra tiene que ser mayor de $50 y el servicio de entrega tiene un cargo de $7 si el valor fluctúa entre $50 a $100. Si el importe de la compra es mayor de $100, el cargo es de $5.

En torno al perfil de los usuarios, Revuelta detalló que incluye personas de todas las edades. “Hay de todo. Tenemos hijos que le hacen compra a los padres, un 5% lo hacen desde 46 estados (de Estados Unidos). Estos le ponen órdenes a sus padres desde allá para que nosotros las entreguemos acá”, precisó.

“Tenemos al País entero tratando de hacer la compra en cuatro días. Van a seguir haciendo filas, pero si podemos sacar de las filas a 15 o 20 mil familias estaríamos aliviando un poco la situación. No la resolveremos, pero si lo podemos aliviar”, agregó.

En la cadena de supermercados Selectos, las ventas en línea también han aumentado dramáticamente durante la emergencia salubrista. La portavoz de la empresa, Mayreg Rodríguez, expresó que tienen órdenes hechas para entrega hasta la primera semana de mayo.

“La demanda ‘online’ en todos los comercios que las tenemos se ha cuadruplicado. Ahora mismo todas las plataformas de Selectos están llenas”, indicó Rodríguez.

Dijo que “ahora mismo las órdenes de entrega están para fechas bien largas, finales y abril y principios de mayo. Añadió que cuando una tienda no tiene disponible al momento uno de los productos que requiere el cliente tienen que llamarlo por teléfono para ofrecerle un sustituto y cumplir con el pedido.

“Estamos haciendo todo lo posible por entregarlas, pero no nos da el tiempo. Somos la alternativa que el consumidor tiene de llevar el alimento a la casa si ha hecho la orden”, sostuvo Rodríguez, quien dijo que además de las compras en línea, muchos comercios ofrecen servicio de “delivery” y “pick-up”.