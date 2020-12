El reclamo es cada vez más constante. Los numerosos rescates que se ejecutan en la Playa La Pared en Luquillo levantan bandera sobre la necesidad de establecer seguridad acuática y terrestre en la zona, opinaron varios “surfers” que a diario exponen sus vidas para salvar personas en peligro de morir ahogadas allí.

El vil asesinato del instructor de “surfing”, Brian Ramos, hace tres semanas, en esa playa, despertó la frustración de los deportistas que insisten en que el Gobierno se hace de la vista larga. Ramos fue uno de los corredores de tabla que salvó a decenas de personas y falleció a manos de un comerciante que lo increpó a batazos en el mismo lugar.

“Dado a que Brian Ramos fue asesinado luego de rescatar tres vidas, la comunidad le reclama al alcalde de Luquillo, Jesús “Jerry” Márquez tomar acción inmediata para solucionar problemas de seguridad y rescate acuático en las playas del municipio. Se solicita implementar la protección civil y el manejo de emergencias apropiado para un municipio costero. Se hace un reclamo público para evitar futuras tragedias”, lee una carta que compartió la portavoz del grupo de “surfers”, Florangely Carrión.

Asimismo, el grupo emplazó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para que instalen rotulación que advierta de las corrientes marinas en la zona.

“Nuestra comunidad y turistas están expuestos a los peligros de corrientes marinas existentes en la zona, por lo que la rotulación sobre la peligrosidad marítima puede ayudar a evitar más desgracias. Por lo tanto, se le solicita al DRNA, la rotulación inmediata de las playas cuyas corrientes marinas son de riesgo para los bañistas”, agrega el documento copiado a la agencia.

“Se está haciendo una petición para que el municipio, de una vez, de una buena vez, y se lo estamos pidiendo en paz, en paz… que deje de ignorar los reclamos que eran de Brian, los míos, de todos ustedes, y de una vez ponga seguridad aquí que era lo que Brian hacía. Fueron decenas de vidas que Brian salvó aquí sin ayuda de quien se supone que sea el que esté poniendo orden. Tenía que venir Brian con otros más a poner orden aquí”, expresó Gabriel Santiago, amigo de la infancia del instructor asesinado.

A su vez, Santiago aseguró que no van a dar tregua en su lucha por ver que La Pared tenga la seguridad que necesita y que, ahora que Brian no puede ayudar a salvar más vidas, no fallezcan personas en el lugar.

Insisten en mayor seguridad

Para el presidente de la Federación de Surfing de Puerto Rico, el licenciado Oscar Martínez Porrás, el reclamo de seguridad en las playas es una lucha que siempre han dado los “surfers” y que nunca ha recibido la atención necesaria.

“Es un reclamo que siempre le hemos hecho a las autoridades, tanto a nivel central como a Manejo de Emergencias porque la realidad es que la situación de peligrosidad en nuestras playas es un asunto que es los 365 días al año, no es cuando viene una tormenta tropical o un huracán”, dijo.

“Muchas de las marejadas que azotan a nuestra isla son marejadas que vienen de cientos de millas y nosotros los surfers, generalmente estamos estudiando esas marejadas para ver cuándo vienen, de qué dirección vienen, dónde está la corriente. Hemos sido como los salvavidas de facto (de hecho), sin tener el título”, expresó Martínez, quien también ha tenido que lanzarse al mar a salvar a personas en peligro de ahogarse.

Para el presidente de la Federación, la poca o ninguna rotulación en las playas de mayor peligrosidad y la inexistencia de torres de vigilancia con salvavidas, exponen tanto a los ciudadanos locales como a los turistas, por lo que entiende que Puerto Rico debería contar con un sistemas de salvavidas similar a los que operan en otras islas como Hawaii.

“Es importante que hayan esas señales visibles como lo son las banderas rojas en las zonas de corrientes, banderas verdes en las zonas de bañistas. No es reinventar la rueda, ya esto en muchos países del mundo existen esos sistemas. Es que el gobierno tome riendas en el asunto y asigne los fondos para tener un sistema de salvavidas sobre todo en estos puntos claves como son La Pared en Luquillo, Aviones en Piñones, Jobos en Isabela, entre otros”, destacó.

Primera Hora intentó en múltiples ocasiones dialogar con el alcalde de Luquillo, pero no estuvo disponible para reaccionar al tema.