En un momento en que las comunidades inmigrantes enfrentan múltiples barreras, agresiones y amenazas a sus derechos, Hélice: Propulsora de Proyectos y Nunca Camino Sola convocan a Abrazo Antillano, un encuentro de música, gastronomía antillana, arte y diálogo para recaudar fondos a beneficio del Centro de la Mujer Dominicana (CMD).

La actividad se llevará a cabo el sábado, 21 de noviembre, de 3:00 p. m. a 7:00 p. m., en la sede de la Fundación por la Arquitectura, en San Juan, que se une como colaboradora de esta iniciativa para promover el encuentro comunitario y la transformación social.

La programación incluirá música en vivo con Chamir Bonano, una clase de bachata con Amalis Cintrón, de SalsayTernura, una muestra de arte de Williams Bass Morales y un conversatorio sobre arquitectura y espacios de impacto social con Nelmaris Camacho García.

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“Buscamos transformar la solidaridad en una práctica concreta de justicia. Abrazo Antillano es una invitación a encontrarnos desde nuestra identidad caribeña y convertir ese reconocimiento mutuo en apoyo tangible para las mujeres inmigrantes y sus familias”, expresó Amarilys Oyola-Pérez, organizadora del evento.

La artista y gestora cultural Chamir Bonano destacó que “a través de la cultura, el arte y el encuentro comunitario, queremos visibilizar las experiencias de las mujeres inmigrantes y respaldar el trabajo de las organizaciones que acompañan sus luchas por una vida digna y libre de violencia”.

Abrazo Antillano será para apoyar a las mujeres inmigrantes y a sus familias.
Abrazo Antillano será para apoyar a las mujeres inmigrantes y a sus familias. (Johnstocker Production)

Por su parte, Samayra Romero, directora ejecutiva de la Fundación por la Arquitectura, resaltó la importancia de abrir espacios culturales al servicio de las comunidades.

“La arquitectura y los espacios que habitamos también tienen una dimensión social. Pueden propiciar el encuentro, fortalecer los vínculos comunitarios y contribuir a una sociedad más inclusiva. Para la Fundación por la Arquitectura, colaborar con Abrazo Antillano representa una oportunidad para poner nuestros espacios al servicio de la solidaridad y el reconocimiento de los derechos de las mujeres inmigrantes”.

Romelinda Grullón, directora del Centro de la Mujer Dominicana, subrayó la urgencia de respaldar a esta población.

Romelinda Grullón
Romelinda Grullón (Xavier Araújo)

“El apoyo y la solidaridad hacia la comunidad inmigrante es imperativa, es urgente y es crucial, porque, particularmente las mujeres, luchan con unas políticas de gobierno que acentúan el discrimen, la persecución, el aislamiento selectivo, la separación familiar… y hasta el hambre”.

Los fondos recaudados contribuirán a sostener la labor de acompañamiento, defensa de derechos y creación de espacios seguros para las mujeres inmigrantes y sus familias que realiza el Centro de la Mujer Dominicana.

Recaudación de fondos

La participación en Abrazo Antillano contará con un donativo sugerido de $30 por persona.

Las personas interesadas pueden separar su espacio realizando su aportación a través de bit.ly/abrazoantillano.

Quienes no puedan asistir también podrán realizar una aportación a través del mismo enlace y contribuir a esta jornada de solidaridad con las mujeres inmigrantes y sus familias.