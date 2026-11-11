En un momento en que las comunidades inmigrantes enfrentan múltiples barreras, agresiones y amenazas a sus derechos, Hélice: Propulsora de Proyectos y Nunca Camino Sola convocan a Abrazo Antillano, un encuentro de música, gastronomía antillana, arte y diálogo para recaudar fondos a beneficio del Centro de la Mujer Dominicana (CMD).

La actividad se llevará a cabo el sábado, 21 de noviembre, de 3:00 p. m. a 7:00 p. m., en la sede de la Fundación por la Arquitectura, en San Juan, que se une como colaboradora de esta iniciativa para promover el encuentro comunitario y la transformación social.

La programación incluirá música en vivo con Chamir Bonano, una clase de bachata con Amalis Cintrón, de SalsayTernura, una muestra de arte de Williams Bass Morales y un conversatorio sobre arquitectura y espacios de impacto social con Nelmaris Camacho García.

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“Buscamos transformar la solidaridad en una práctica concreta de justicia. Abrazo Antillano es una invitación a encontrarnos desde nuestra identidad caribeña y convertir ese reconocimiento mutuo en apoyo tangible para las mujeres inmigrantes y sus familias”, expresó Amarilys Oyola-Pérez, organizadora del evento.

La artista y gestora cultural Chamir Bonano destacó que “a través de la cultura, el arte y el encuentro comunitario, queremos visibilizar las experiencias de las mujeres inmigrantes y respaldar el trabajo de las organizaciones que acompañan sus luchas por una vida digna y libre de violencia”.

Abrazo Antillano será para apoyar a las mujeres inmigrantes y a sus familias. ( Johnstocker Production )

Por su parte, Samayra Romero, directora ejecutiva de la Fundación por la Arquitectura, resaltó la importancia de abrir espacios culturales al servicio de las comunidades.

“La arquitectura y los espacios que habitamos también tienen una dimensión social. Pueden propiciar el encuentro, fortalecer los vínculos comunitarios y contribuir a una sociedad más inclusiva. Para la Fundación por la Arquitectura, colaborar con Abrazo Antillano representa una oportunidad para poner nuestros espacios al servicio de la solidaridad y el reconocimiento de los derechos de las mujeres inmigrantes”.

Romelinda Grullón, directora del Centro de la Mujer Dominicana, subrayó la urgencia de respaldar a esta población.

Romelinda Grullón ( Xavier Araújo )

“El apoyo y la solidaridad hacia la comunidad inmigrante es imperativa, es urgente y es crucial, porque, particularmente las mujeres, luchan con unas políticas de gobierno que acentúan el discrimen, la persecución, el aislamiento selectivo, la separación familiar… y hasta el hambre”.

Los fondos recaudados contribuirán a sostener la labor de acompañamiento, defensa de derechos y creación de espacios seguros para las mujeres inmigrantes y sus familias que realiza el Centro de la Mujer Dominicana.

Recaudación de fondos

La participación en Abrazo Antillano contará con un donativo sugerido de $30 por persona.

Las personas interesadas pueden separar su espacio realizando su aportación a través de bit.ly/abrazoantillano.

Quienes no puedan asistir también podrán realizar una aportación a través del mismo enlace y contribuir a esta jornada de solidaridad con las mujeres inmigrantes y sus familias.