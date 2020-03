La alerta que envía el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) para anunciar el comienzo del toque de queda llegó esta noche luego que ayer no fuera enviada. Eso sí, la misma sonó en los celulares pasadas las 9:25 p.m.

El toque de queda para los ciudadanos comienza a las 9:00 p.m. y se extiende hasta las 5:00 a.m.

"Seguimos en Estado de Emergencia. Debemos permanecer en casa. Curfew still in effect-NMEAD", lee el mensaje.

El pasado domingo, mediante orden ejecutiva, la gobernadora Wanda Vázquez ordenó el cierre de negocios y toque de queda en la Isla como prevención al coronavirus.

Durante los primeros días, la alerta llegaba entre las 8:00 p.m. y 8:30 p.m. Ayer miércoles, el aviso no fue enviado. “Es que quisimos dar un ‘breiquecito’ para no abrumarlos mucho”, dijo hoy la gobernadora cuando se le preguntó sobre el particular.