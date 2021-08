El Task Force Ciudadano hizo un llamado al gobernador Pedro Pierluisi a tomar acción de inmediato para evitar que la situación de la pandemia de COVID-19 continúe deteriorándose de manera acelerada y obligue a tomar medidas restrictivas más drásticas.

“El nivel de contagio actual está fluctuando entre 800 y 1,000 casos diarios entre pruebas confirmadas y pruebas de antígeno. Y el problema principal de la orden ejecutiva actual es que atiende estrategias a largo plazo, se ancla en estrategias a largo plazo como la vacunación. Pero si te vacunas hoy, no vas a a tener anticuerpos hasta dentro de 6 a 8 semanas, según la vacuna que uses. Y eso no atiende el problema inmediato”, afirmó Bill Burleson, del Task Force Ciudadano, grupo que lleva bastante tiempo colaborando en la lucha contra el COVID-19 y ha producido herramientas de trabajo para ayudar en la toma de decisiones y transmisión de información sobre la pandemia.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Burleson, cualquier acción que se tome “no va a ser medible hasta dentro de dos o tres semanas, si empiezas a hacer algo ahora”.

“Puede ser limitar la movilidad de la gente, quizás con un toque de queda nocturno, limitar el cupo en los lugares cerrados, como se hacía en las órdenes anteriores. Si no se hace eso ahora, la situación va a empeorar y vamos a tener que tomar medidas más drásticas. Si continúa subiendo el número de casos diarios, se llenan los hospitales, y vamos a tener que pasar a medidas más drásticas, que no queremos”, dijo Burleson.

El miembro del Task Force Ciudadano catalogó como “muy buena” la decisión incluida en la orden ejecutiva de exigir el uso de mascarillas en sitios cerrados tanto a personas vacunadas como no vacunadas. Sin embargo, lamentó que “hay muchas actividades, con bebidas, y la gente se quita la mascarilla, y somos muy sociales y ahí va el abrazo”, todo lo cual contribuye a la propagación del virus.

Insistió en que “es mejor actuar ahora” para evitar que la situación empeore. “Las hospitalizaciones están en aumento, el uso de salas de cuidados intensivos está en aumento tanto adultos como pediátricos. Las muertes estaban en un promedio de 1 cada tres días hace un mes, y ahora estamos en promedio de 7 por día”.

Agregó que, desde que empezó la pandemia hasta hace poco, de cada 100 personas que fallecían 8 eran menores de 49 años, mientras que ahora 26 de cada 100 personas fallecidas son menores de 49 años.

PUBLICIDAD

Sostuvo que, entre el 9 y el 12 de agosto, todos los días se registraron más de 1,000 casos diarios entre confirmados y de pruebas de antígenos. “Por eso decimos que esto se está disparando. Y va a provocar más hospitalizaciones, más muertes. Todas las métricas están en aumento”.

“Eso se debe a la variante Delta, que si te da, estés vacunado o no, es mucho más rápido para que te den síntomas y llegues a una hospitalización que la variante original”, agregó.

“El gobernador puede tomar acciones ahora y tratar de evitar que empeore la situación. Sería mucho peor tener que llegar a un ‘lockdown’ (encerramiento) total como al principio. Y el PUA (Asistencia de Desempleo por Pandemia) se acaba en septiembre, si esos negocios tienen que cerrar cómo va a hacer la gente. Las clases tendrían que volver a ser a distancia. Sería un cantazo fuerte tener que volver a un cierre total, crea mucha inestabilidad, descontento, tiene consecuencias sociales, económicas serias”, insistió Burleson.

“El pedido que le hacemos es que tome acción ahora, él tiene la data, es la misma que usamos nosotros, que tiene la coalición científica. Y esto lo hemos compartido con la comunidad médica y científica y todos están de acuerdo que necesitamos acciones de impacto inmediato o a corto plazo”, reiteró. “La vacuna es buenísima, pero no atiende esta situación a corto plazo”.

Entre otras recomendaciones, sugirió “reducir la movilidad de la población, sea con un toque de queda limitado, quizás en las noches. Reducir el límite de aglomeración de personas en establecimientos cerrados. Suspender o posponer actividades de aglomeraciones grandes en teatros, cines, espectáculos, hasta que se estabilice la situación”.

PUBLICIDAD

Sugirió también la opción de usar herramientas de trabajo como las que ofrece el Task Force Ciudadano, donde se pueden ver claramente métricas que pueden servir para advertir a la población sobre medidas más restrictivas que pudieran tomarse.

“Le damos herramientas que trabajamos a diario, y puede advertir a la gente con esas métricas, si llegamos a X cifra, pues tenemos que tomar X acción, que implica más cierre. Y eso va a hacer que la gente esté más atenta, que los mismos negocios estén más pendientes, exijan la mascarilla, eviten tener grupos grandes, porque van a saber que si sigue empeorando se van a afectar”, comentó Burleson, haciendo notar que en el pasado esas herramientas del Coviboard y el Covímetro, que el gobierno sigue recibiendo, se usaron y se hacía referencia a ellas, e incluso se le daba participación al Task Force Ciudadano en la toma de decisiones, pero ya no se está haciendo.

“Una vez se combinen esas estrategias con la vacunación pues se puede retomar lo que se está haciendo”, afirmó.