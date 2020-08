La representante novoprogresista, María Milagros Charbonier, finalmente renunció al escaño por acumulación que ocupa, efectivo el 15 de septiembre próximo, pero creó confusión con dos cartas que radicó hoy en la Secretaría de la Cámara de Representantes.

El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez le había dado un ultimátum para que renunciara hoy y a las 10:35 de la mañana, Charbonier le notificó en una primera carta al líder legislativo que no dejaría su silla en la Cámara, que se desafiliaba del Partido Nuevo Progresista (PNP) y se iba como legisladora independiente.

Posteriormente, a las 11:44 de la mañana, Charbonier sometió otra carta en la Secretaría del cuerpo legislativo informándole a Méndez que renunciaba al escaño por acumulación.

PUBLICIDAD

Curiosamente, esta segunda carta tiene fecha de ayer, 18 de agosto. Mientras que la primera misiva tiene fecha de hoy.

“En mi reflexión ponderada de los últimos acontecimientos, he decidido presentar mi renuncia al escaño que ocupo actualmente como Representante por Acumulación, efectivo el 15 de septiembre”, expresó Charbonier en la carta de renuncia.

En el escrito, pidió “espacio” para hacer una transición en “la Comisión de lo Jurídico, Código Civil, Código Penal y demás asuntos administrativos”.

“Tengo que asumir esta responsabilidad y esto requerirá tiempo, empeño, mucho esfuerzo y dinero. Amerita que esta carga no esté sobre ustedes”, indicó Charbonier, quien el lunes fue arrestada junto a su esposo, su hijo y una empleada de su oficina por un esquema de robo de fondos públicos, mediante el cual las autoridades federales le imputan haber recibido ilegalmente unos $100,000.

Carta renuncia de María Milagros Charbonier.

“Mi familia y yo sobrepasaremos esta prueba que se que Dios ha permitido para ver cosas más grandes y su victoria sobre el mal. De su mano atravesaremos el valle de lágrimas y lo cambiará en fuente”, expresó Charbonier.

Luego que radicó la primera carta, en la que le notificaba a Méndez que se desafiliaba del PNP y que continuaría trabajando “de forma independiente con respeto y empeño”, el presidente de la Cámara, quien se encuentra en cuarentena tras arrojar positivo al COVID-19, advirtió en una entrevista vía telefónica en Noticentro, que ya había instruido a que se le radicara a Charbonier una querella ante la Comisión de Ética de la Cámara, proceso que podría culminar con su expulsión por los cargos de naturaleza grave que se le imputan.

PUBLICIDAD

“Lamento mucho que ponga a la Cámara en esa posición, pero yo tengo que cumplir con mi deber ministerial”, sentenció Méndez y poco después, Charbonier colocó un tuit refutando al líder cameral.

“No es cierto que no haya renunciado, ha sido proceso de ponderación y análisis junto a mi familia, empleados y hermanos en la fe. A todos gracias por su apoyo, pero he notificado al presidente Johnny Méndez”, tuiteó la ahora exlegisladora a las 11:40 de la mañana. La carta de renuncia no se había radicado todavía pues el ponche fue a las 11:44 a.m.

Charbonier también presentó su renuncia ayer al puesto que ocupaba en el directorio del PNP.

Más temprano ayer, la legisladora aseguraba que jamás pensó que su carrera política terminara de esta forma. “Nunca hubiera pensado que yo hubiera terminado la carrera mía política de esta manera”, expresó.

“Yo estoy convencida que aquí hay una intención de alguna persona, por lo que yo veo verdad, con alguna intención de causar un daño y lo causó, ya lo causó”, alegó Charbonier, quien es abogada de profesión.

Tanto Charbonier como su esposo Orlando Montes Rivera, su hijo Orlando Gabriel Montes Charbonier, y una empleada de su oficina, identificada como Frances Acevedo Ceballos, figuran en un pliego acusatorio que contiene cargos federales por conspiración para robar, robo de fondos federales, sobornos mediante “kickbacks”, lavado de dinero, fraude electrónico a servicios honestos y obstrucción a la justicia.

La funcionaria reclamó que ella y su familia no tienen “nada que ver” con las imputaciones.

“Para mí ha sido algo duro, porque soy madre. Segundo, porque es un niño que toda su vida ha hecho las cosas correctamente y no veo razón alguna (...) pero esto es lo que nos ha tocado vivir”, mencionó.

“Yo soy una mujer de fe, mi familia siempre está conmigo, estamos orando, estamos trabajando espiritualmente con cada uno de nosotros”, dijo.