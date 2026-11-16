¿Te quedarás sin luz? Estos pueblos tendrán interrupciones eléctricas hoy
LUMA Energy anunció trabajos.
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Los trabajos programados de LUMA Energy continuarán este lunes con interrupciones en el servicio eléctrico que afectarán a cuatro municipios alrededor de la Isla.
Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de una comunicación escrita, los trabajos que iniciarán a las 8:00 de la mañana, incluirán el reemplazo y la reparación de postes y líneas eléctricas.
En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, lee el comunicado de prensa.
Estos son los pueblos en los que trabajarán:
Cidra
Gurabo
Aibonito
Carolina