Teen Challenge Puerto Rico formalizó una alianza con la Oficina de Base Comunitaria del Gobierno de Puerto Rico para ampliar los esfuerzos dirigidos a personas que enfrentan trastornos por uso de sustancias y situaciones de falta de vivienda.

El acuerdo busca establecer espacios de colaboración entre organizaciones que trabajan con estas poblaciones, con el propósito de fortalecer iniciativas de prevención, orientación, recuperación y apoyo social.

En el encuentro participaron el licenciado Juan Gaud, de la Oficina de Base Comunitaria del Gobierno de Puerto Rico; Ezequiel Rodríguez, de Saving Life Drug Free Community Coalition; y el doctor Israel Figueroa Pastrana, CEO de Teen Challenge Puerto Rico. También se integraron a la iniciativa el Centro de Bendición, liderado por el doctor Diego Willmore, y el programa Tu Crece, dirigido por el doctor Harry Carrillo.

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Durante la reunión, los participantes identificaron áreas en común y discutieron posibles iniciativas conjuntas para atender las necesidades de las comunidades que sirven.

Como parte de esta colaboración, Teen Challenge Puerto Rico anunció “Regálame una noche”, una actividad que se llevará a cabo el miércoles, 2 de diciembre, con el propósito de crear conciencia sobre la realidad que enfrentan las personas sin hogar y recordar a quienes han fallecido mientras vivían en las calles.

La iniciativa propone que los participantes experimenten de manera simbólica, durante una noche, algunas de las condiciones que enfrentan diariamente quienes no cuentan con un lugar seguro donde dormir. Como parte de la experiencia, las personas participantes podrán dormir en cajas de cartón como gesto de solidaridad.

Saving Life Drug Free Community Coalition se integrará a la actividad y colaborará con quienes formen parte de esta experiencia.

“Cuando distintas organizaciones que comparten un propósito deciden unir capacidades, podemos acercarnos de una manera más efectiva a personas que muchas veces sienten que han quedado invisibles ante la sociedad”, expresó Figueroa Pastrana.

El evento también tendrá un componente de recordación para las personas que perdieron la vida mientras vivían en las calles. Según Teen Challenge Puerto Rico, este aspecto busca reconocer sus vidas y destacar la importancia de brindar intervención, orientación y acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

“El miércoles, 2 de diciembre será un día especial para unirnos y recordar que todos conocemos a alguien que batalla o que perdió la batalla en la calle por las drogas”, añadió Figueroa Pastrana.

Teen Challenge Puerto Rico lleva 58 años trabajando en la prevención de las adicciones y en la rehabilitación de personas afectadas por el uso de sustancias, mediante programas de acompañamiento, herramientas para la recuperación y apoyo para fortalecer los vínculos familiares.

Las organizaciones interesadas y ciudadanos que deseen participar de “Regálame una noche” pueden comunicarse al 787-730-6971 para obtener información sobre cómo integrarse a la iniciativa.