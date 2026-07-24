Un sismo de magnitud 4.8 se registró a las 10:42 p.m. del jueves al noroeste de Puerto Rico, en la zona del cañón de la Mona, según informó la Red Sísmica de Puerto Rico.

El informe preliminar indica que el epicentro se localizó a 38 millas al norte-noreste de Aguadilla, con una profundidad aproximada de 10 millas.

Tras el evento, las autoridades indicaron que no existe aviso, advertencia ni vigilancia de tsunami para Puerto Rico ni para la región del Caribe.

La Red Sísmica estimó una intensidad máxima de nivel III en Mayagüez, lo que corresponde a un temblor débil que puede ser percibido por muchas personas, pero que generalmente no provoca daños.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) clasificó el evento con una intensidad máxima de V (moderada), una categoría en la que el movimiento puede sentirse ampliamente y provocar el desplazamiento de objetos pequeños, aunque normalmente no ocasiona daños estructurales significativos.

De acuerdo con el mapa interactivo del USGS, ciudadanos reportaron haber sentido el sismo en diversos municipios de la isla, entre ellos Aguadilla, Mayagüez, San Juan, Carolina, Ponce y Guayanilla, así como en otras localidades.